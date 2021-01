Norrtäljekillen tar planet över – dagen efter kaoset i USA: ”Inte så kul att vakna upp till”

Det har nog inte undgått många att ett stort politiskt kaos bröt under onsdagskvällen, svensk tid, i den amerikanska huvudstaden Washington DC och Kapitolium, där landets kongress har sitt säte.

Fyra personer har dödats och 52 personer har gripits efter gigantiska demonstrationer till följd av att kongressen hade samlats för att godkänna Joe Biden som ny president efter Donald Trump.

Dessutom stormade Trumpanhängare Kapitolium och lyckades ta sig in i byggnaden.

Hampus Filipsson, till vardags fotbollsspelare i BKV Norrtälje, har studerat i amerikanska Lebanon, Illinois, på McKendree University sedan hösten 2018 och har följt den politiska utvecklingen i landet på nära håll de senaste åren.

När Norrtelje Tidning når honom sitter han på Arlanda och väntar på att planet som ska ta honom över Atlanten igen ska lyfta – efter att han har varit hemma över jul och nyår.

– Bilderna som har kablats ut var chockerande att se och det var inte så kul att vakna upp till det här. Det var ju det första jag såg när jag vaknade i morse, innan jag skulle åka till flygplatsen. Oroligheter, människor som dött och saker som blivit sönderslagna... nej, jag vet inte vad jag ska säga riktigt. Det är svårt och förstå att något sådant kan hända.

Vad går genom huvudet på dig när du tänker på att det faktiskt var någon form av försök till en statskupp?

– Det är klart att man blir upprörd. Presidentval är ju en väldigt stor och uppmärksammad händelse, inte minst i USA, och så vitt jag vet har det aldrig tidigare blivit en lika stor grej och ett större efterspel när det kommer till ett skifte. Visst har folk haft andra åsikter och inte varit nöjda med valutgången, men man har ändå accepterat det och önskat oppositionen lycka till.

– Och för egen del är det klart att det är lite oroande. Jag har ändå gjort fem terminer här och sett saker och ting från första parkett, om man säger så, och givetvis påverkas man av det. Just vetskapen om att det kan bli en väldigt upptrissad och hätsk stämning på grund av politiska åsikter är inte jätterolig. Men mest tycker jag synd om det amerikanska folket, om jag ska vara ärlig.

Filipsson berättar dock att han personligen inte har påverkats överdrivet mycket av den politiska utveckling som har skett i USA under Trumps styre – mycket på grund av att Illinois är en delstat med ett starkt demokratiskt fäste och för att skolan som han studerar vid har en stor etnisk och kulturell mångfald.

– Men jag har ju inte varit i USA under någon annan president, så det är svårt att jämföra. Men det är inte mycket "småstadstänk" här, vilket är skönt och jag tycker att jag kan skatta mig lycklig för att skolan inhyser väldigt många elever med olika bakgrunder, religioner och politiska åsikter. Det finns en öppenhet för oliktänkande här och en gemensam värdering i att lösa problem och konflikter mer fredligt än vad kanske Trump förespråkar.

Är du rädd för att det som skedde i Washington ska sprida sig till andra delar av landet?

– Det är man absolut. Kan det hända i huvudstaden, så kan det hända var som helst. Men givetvis var risken förstås störst där borta, med tanke på att all politik har sitt fäste i DC. Men jag tror definitivt att det kan hända i alla större städer. Jag bor ju exempelvis 40 minuter från Saint Louis.

Hur känns det att kliva på ett plan så tätt inpå detta?

– Det är både och. Jag har ju gjort den här resan så pass många gånger nu att det börjar bli rutin, men visst tar det på en att resa närmare 24 timmar i sträck utan ordentlig sömn eller kost. Och lägg därtill att man faktiskt reser till ett högriskland, inte minst med tanke på hur hårt covid -19 har slagit mot USA, vilket gör att det känns olustigt. Men jag försöker se framåt och göra det bästa av situationen.

Hur tror du att det amerikanska presidentvalet kommer att sluta?

– Det är roligt att du frågar det, för jag och mina föräldrar har diskuterat det här väldigt mycket under tiden jag har varit hemma. Och helt ärligt känns det som att det kan pågå in i det sista och att Trump faktiskt kommer att behövas sparkas eller bäras ut från sitt kontor för att ett skifte ska bli av. Jag tycker någonstans att han, både under valkampanjen och de senaste veckorna, har visat sina rätta färger och varit tydlig med att han inte tänker ge upp frivilligt.