Världslig klimatstrejk i Norrtälje: ”Ungdomarna har väldigt stor makt”

Det började förra året med att en ung kvinna med flätor satt utanför riksdagshuset. Det var 16-åriga Greta Thunberg som skolstrejkade för klimatet och hennes aktion uppmärksammades över hela Sverige och vidare ut i världen. I dag, fredag, klimatstrejkade över 100 länder på över 2 000 platser för att politiker ska agera mot klimathotet.

Även på Stora torget i Norrtälje hölls en manifestation där cirka 100 personer samlades mellan klocka 15-17 för att strejka och sjunga för klimatet. Den globala strejken arrangeras av ungdomsrörelsen ”Fridays for future”, inspirerat av Greta Thunberg och i Norrtälje samordnade Alva Westling och Tyra Blum från klimatgruppen i Norrtälje Naturskyddsförening klimatmanifestationen i Norrtälje.

– Det är helt fantastiskt att så många har anslutit sig i dag, vi är så glada för det, säger de.

Genom sociala medier, i skolan och på fredagar då de strejkar utanför kommunhuset, har de spritt budskapet att alla som kan och vill ska manifestera för klimatet denna dag.

– Vi vill få till en förändring och att Sverige ska efterleva Parisavtalet att minska den globala uppvärmningen, säger Alva Westling.

– Den globala uppvärmningen måste hamna under 2 grader. Egentligen var målet 1,5 grader, men det är redan kört, fyller Tyra Blum i.

Regnet duggar tätt och råkall vind far över Stora torget, men det hindrar inte folk från att hålla tal, sjunga och skratta.

– Klimatstrejken hålls i 123 länder och på 170 platser i Sverige i dag. Och bland dem är lilla Norrtälje med också, säger konferencier Michael Blum och får applåder.

Klimataktivist Jörg Hellkvist är också på plats. Han är engagerad i naturskyddsföreningens klimatgrupp, driver Fridays for future-manifestationer utanför kommunhuset varje fredag och sedan tre veckor driver han ”Parents for future” för att stödja ungdomsrörelsen Fridays for future.

– Nu ställer sig också forskare runt om i världen bakom Fridays for future med ”Scientists for future” för att visa att de stödjer det här och deras krav. Det är en bra utveckling och ger hopp, säger Jörg Hellkvist.

Han har skickat in ett medborgarförslag till de lokala politikerna där han tillsammans med organisationen Klimatsverige vill se en tydligare klimatomställning med mål om att Norrtälje ska nå nollnivå av fossila bränslen år 2030.

– Vi har en dialog med Hanna Leife som är kommunens hållbarhetsstrateg, men det är viktig att vi fortsätter manifestera för klimatet. Vi måste visa att vi ger politikerna mandat att ta tag i klimatfrågan, säger han.

Vad kan vi medborgare göra för att bidra till ett bättre klimat?

– Vi kan göra mycket, men det ligger inte bara på oss. Till exempel kan vi ta cykeln oftare, men vi kan ju inte bygga cykelvägar, så staten och kommunen måste hjälpa oss att kunna leva hållbart, säger Jörg Hellkvist.

Efter dagens globala strejk hoppas han på en fortsättning och han ser ljust på att det är många unga som manifesterar och ställer krav.

– Ungdomarna har väldigt stor makt att ändra någonting, de gör mer skillnad än när vuxna demonstrerar, säger Jörg Hellkvist.