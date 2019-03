"Trafikstockningar kan förväntas" – vägarbete i centrala Norrtälje i över en månad

Anmäl text- och faktafel

Idag inleds vägarbeten på Roslagsgatan och Kyrkogatan i centrala Norrtälje, meddelar kommunen på sin hemsida.

Arbetet på den avstängda delen beräknas pågå i över en månad, fram till den 19 april.

Under tiden leds trafiken om via Billeborgsgatan, Danskes gränd, Hantverkaregatan, Stockholmsvägen och Gustaf Adolfs väg.

"En del trafikstockningar kan förväntas under rusningstiden", skriver kommunen och framhåller att den snabbaste vägen förbi för den som inte ska in till centrala Norrtälje blir via Vätövägen och Västra vägen.