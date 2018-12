Svängig show som tar avstamp på Nordpolen: "Målet är att man ska komma i julstämning"

Föreställningen "In the mood for Christmas" utspelar sig i New York. I centrum finns ett paket som slagits in på Nordpolen och är på väg till sin mottagare.

– Paketet är den röda tråden, man får följa det genom showen. Det handlar om julstämning, att man kan ge till den som inte har, säger dansaren Mattias Lundmark.

– Det handlar om att vi ska värna om varandra, särskilt under julen, fortsätter Markus Rosendal, som också ingår i ensemblen Lindy Christmas.

Det är sjunde året i rad som ensemblen sätter upp en julshow med jazz, lindy hop, stepp och charleston. Idén föddes ur kärleken till jazzen och danserna från 20- och 30-talen.

– Om det är någon gång man kan höra jazz är det på julen. Då spelas julsånger av jazzens giganter som Bing Crosby och Louis Armstrong. Det ger oss en chans att visa vad vi är bra på, säger Mattias Lundmark.

Föreställningen innehåller en rad kända julsånger som Jingle Bells och Santa Claus is coming to town, som framförs av medlemmarna i Lindy Christmas.

– Vårt mål är att man ska komma i julstämning. Och självklart att det ska vara underhållning, säger Markus Rosendal.

– Jag kallar det för en feelgoodmusikal. Och vi vill också att man ska få upp ögonen för pardans, fortsätter han.

Danskollektivet Lindy Christmas, som arbetar i olika konstellationer, har just nu fem olika produktioner på gång. Mattias och Hanna Lundmark leder också kurser i lindy hop i Norrtälje.

– Det går bra, det är ett rätt stort intresse just nu, säger han.

I "In the mood for Christmas" medverkar även ensemblen Mess Around från Uppsala som extradansare och statister.

Föreställningen har premiär på Playhouse i Stockholm den 13 december. Där ges fyra föreställningar innan showen går vidare till Norrtälje och Roslagsskolans aula där den spelas den 16 december.

Fakta: In the mood for Christmas

Lindy hop, stepp och charleston

Medverkande: Mattias Lundmark, Markus Rosendal, Maja Hellsten, Mikaela Hellsten, Jakob Bergelin, Felix Berghäll, Anna Fors

Roslagsskolans aula, Norrtälje

Söndag 16 december kl 15