Operastjärnan jagar talanger: ”Det viktigaste är att de som kommer hit är öppna och visar sin personlighet”

Maria Edner från Stockholm har just klivit in i det ganska anspråkslösa rummet i studieförbundet Sensus lokaler bakom Ica Kryddan i Norrtälje. Hon är professionell dansare utbildad på så väl Balettakademien som Broadway Dance Center i New York.

Florian Voss undrar om hon kan sjunga också.

– Jag har börjat ta tag i det, men jag sjunger inte mycket. Om ni vill kan jag sjunga en trudelutt, säger Maria Edner.

Dansa kan hon i alla fall. Hon drar hon igång ett halsbrytande nummer till tonerna av Gloria Estefans låt Conga, och på sina avhållna 30 sekunder lyckas hon bland annat få till en handvolt i det relativt trånga utrymmet.

– Vad du är duktig! High five! ropar Florian Voss när det är färdigt.

Ute i hallen väntar andra hoppfulla sångare och dansare på att få visa vad de kan. Vissa kallas in flera gånger. Malva Lardén, ursprungligen från Umeå, ska göra ytterligare en sånginsats.

– Det är ju stor konkurrens. Jag behöver att öppnar upp lika mycket i de höga tonerna som i mellanregistret. Annars tycker jag att det är jättefint, säger Florian Voss.

Malva Lardén, Maria Edner och de andra kring 20-talet artister som har kommit till Sensus denna dag hoppas få arbeta med Florian Voss i hans kommande shower, bland annat integrationsgalan i Norrtälje och en julshow i Sundsvall. Det ska även utses stipendiater till sommarens utbildningsprogram ombord på en färja över Östersjön.

– Det behövs alltid sångare. Dessutom jobbar jag med Martin Lindström i ett företag som heter Bubbles event, och vi söker dansare och entertainers som vi kan anlita. Det viktigaste är att de som kommer hit är öppna och visar sin personlighet. De som har kommit hit har verkligen gjort det, säger Florian Voss.

Martin Lindström sitter också med vid bordet, liksom Eva Lundin, ordförande i föreningen Furusunds musik och integration. Framför dem avlöser sångare och dansare varandra i ett rasande tempo. Sanna Stark från Norrtälje har sjungit hela sitt liv, men utvecklat sin röst med flera av Florian Voss kurser.

– Jag är här för att jag älskar att sjunga. Det har varit stimulerande att hitta en röst som jag inte visste fanns härinne. Jag lägger in känslor, jag berättar något utifrån de erfarenheter jag har i mitt liv, säger Sanna Stark innan hon drar igång Gabriellas sång från filmen Så som i himmelen.