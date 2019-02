Hyllad författare kommer till Norrtälje och berättar om sin senaste roman: "Min inre spotlight fastnade för dem"

Fritz Haber och Clara Immerwahr möts på en dansskola i Breslau 1886. Han är 18 år, hon två år yngre. Det blir upptakten till en relation, som går från gemenskap och drömmar till ett olyckligt äktenskap och katastrof.

I dokumentärromanen "Geniet från Breslau" skildrar Lena Einhorn deras liv, med samhällsutvecklingen och tidsandan som gediget tecknad fond.

– Jag har medvetet skildrat två människoliv väldigt nära, men också miljön och hur den påverkar dem. Hur starka krafterna är under den tid de lever i.

Hon upptäckte de båda kemisterna när hon läste "The pity of it all" av Amos Elon, en bok om de tyska judarnas historia.

– Den bestod av biografiska berättelser om de tyska judarna från 1700-talet fram till nazitiden. Jag drabbades av hur de tyska judarna utmärkte sig med sin övergripande längtan att vara tyskar, säger Lena Einhorn.

Fritz Haber och Clara Immerwahr är två av de människoöden som skildras i boken. Kortfattat, men tillräckligt för att Lena Einhorn skulle bli fascinerad av dem.

– Jag var redan triggad av alla berättelser jag läst, min inre spotlight fastnade för dem, säger hon.

– Men jag hade aldrig hört talas om Fritz Haber tidigare, definitivt inte om Clara Immerwahr.

Under arbetets gång, med omfattande research, växte bilderna av dem fram.

Fritz och Clara har mycket gemensamt. Båda brinner för att studera kemi och båda är judar från Breslau i dåvarande Tyskland (numera heter staden Wroclaw och ligger i Polen).

Men de är också olika.

Den blivande Nobelpristagaren Fritz Haber är självupptagen, karriärinriktad och ärelysten, med sikte på en hägrande professur. Clara Immerwahr är beslutsam som få och blir den första tyska kvinnan att doktorera i kemi. Men hon är också blyg och tillbakadragen.

– För mig var Fritz enklare, tydligare. Clara är en försynt person, hon har en väldigt stark drivkraft, kombinerat med extrem blyghet, det finns en paradox i det.

Som ung är Clara fast besluten att leva för vetenskapen, äktenskap och familj är inte för henne. Med tiden ändrar hon sig och gifter sig med Fritz, trots sin tvekan, och blir mamma till en liten son. Men det blir inget lyckligt äktenskap. Tvärtom.

Lena Einhorns porträtt av Clara är levande och komplext, inkännande och djupt smärtsamt.

Hur har du närmat dig Clara?

– Man får skapa sig en bild, men man vet ju inte om man har träffat rätt, det är min bild,säger Lena Einhorn.

– Jag har haft stor nytta av de brev hon skrev till kollegan Richard Abegg, det känns som om hon hade velat vara med honom i stället för med Fritz. I breven uttrycker hon humor, vånda, depressivitet och olycka över äktenskapet.

Fritz Haber uppfinner en metod att syntetisera ammoniak och skapa konstgödsel, som ska rädda mänskligheten från svält. Paradoxalt nog går han sedan vidare till att skapa kemiska stridsmedel under första världskriget.

– Han rationaliserar det och ser det som ett sätt att avsluta kriget. Från hans ståndpunkt ansåg han att han gjorde gott, säger Lena Einhorn.

"Geniet från Breslau" innehåller många lager och många ingångar. En av dem är den tyska judenheten och viljan att vara tysk, där många i likhet med Fritz hade konverterat till kristendomen.

– Tidigare, framför allt under 1700-talet och början av 1800-talet hade alla tyska judar som ville bli något konverterat, men det innebar också mycket vånda och skam, säger Lena Einhorn.

– Det förkom fortfarande under Habers tid, men var inte lika vanligt.

Tidsandan under sent 1800-tal och tidigt 1900-tal är en annan del av berättelsen, med sin tro på utveckling, vetenskap och framtid.

– Allt ser så fruktansvärt ljust ut, det finns ett rosenskimmer kring den här tiden, men under ytan finns spänningarna.

Krigsromantiken är en annan del av stämningen i kejsardömet Tyskland, som kommit till genom tre krig. I Lena Einhorns roman bryter första världskriget ut på ett lättvindigt sätt, som något som snabbt ska klaras av.

Hur det gick vet vi, med de vedervärdiga skyttegravarna och de många döda.

Så slutar berättelsen på samma sätt som den börjar, med en pojke som ropar på sin far.

Lena Einhorn ser paralleller mellan det tidiga 1900-talet och vår egen tid.

– Spänningarna då är inte så olika de spänningar vi ser idag. Det är spänningar som skapas inte så mycket av ekonomiska svårigheter som av samhällsomvälvningar.

Lena Einhorn

Läkare, författare och filmare, född 1954

Har bland annat skrivit "Ninas resa - en överlevnadsberättelse", som handlar om hennes egen mor som överlevde Warszawas ghetton. Boken belönades med Augustpriset och blev också film.

"Geniet från Breslau" gavs ut 2018 och nominerades till Sveriges radios romanpris.

Lena Einhorn kommer till Norrtälje stadsbibliotek tisdag 19 februari kl 19.