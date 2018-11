Bankdirektören föddes mitt under ett sovjetiskt bombanfall: ”Har fått ett bra liv i Norrtälje”

Anmäl text- och faktafel

Christian Holm föddes i Helsingfors den 29 november 1943, mitt under brinnande kriget.

– Under ett intensivt sovjetiskt bombanfall, säger han.

Sjukhuset evakuerades mitt under förlossningen. Vården av hans mamma som förlöstes med kejsarsnitt gick fel under det panikartade förloppet. Hon klarade sig inte utan avled när Christian bara var tre månader. Hans far kom aldrig över sorgen utan det var hans mormor och moster som fick ta sig an den lille pojken.

– Det var en dramatisk start på livet, säger han.

Men han var i goda händer.

– Min mormor och min moster var fantastiska. Det var ju de som tog hand om mig när min mor gick bort.

De såg till att han fick utbildning. Han gick på Drumsö svenska samskola, Svenska Lyceum, samt Helsingfors universitet och senare på Stockholms Universitet.

Han kom att få ett som han tycker själv mycket bra liv som bankman. Totalt blev det 45 år på den banan. Tolv av dem som vd för Roslagens sparbank i Norrtälje, där han bland annat var med om att skapa fusionen med Föreningssparbanken och bildandet av bankens stiftelser som hittills delat ut 119 miljoner till lokala samhällsnyttiga projekt.

Att det blev ett jobb ledigt i Norrtälje är han glad för.

– En lyckträff, säger han.

Kyrktupps-principen passade honom bra, påpekar han. Alltså att banken hade ett litet avgränsat geografiskt område att basa över.

– Med närhet till kunder och personal. Och inte minst möjlighet att kunna utveckla banken tillsammans med styrelsen.

Fast när han lämnade banken i november 2005 tyckte han ändå att det fick vara bra. Han hade varit med om en enorm utveckling från den tid då han fick sitta på nyårsaftonen och räkna ut årsräntor som skulle skrivas in för hand i kundernas bankböcker den 2 januari – till dagens datoriserade värld.

Fast det hade aldrig varit tanken att han skulle bli bankman.

Han ville ju bli historielärare.

– I Helsingfors jobbade jag på banken för att jag behövde finansiera mina studier i politisk historia och nationalekonomi, säger han.

Sommaren 1966 ville han sommarjobba i Stockholm. En kompis och han tog färjan Scandic från Åbo till Norrtälje i mars samma år för att söka jobb. De hade intervju bokad med Handelsbanken i Stockholm.

– Men färjan frös fast i isen i Norrtäljeviken. Så vi blev ett helt dygn försenade. På den tiden hade vi ju inte sådana här, säger han och pekar på sin mobil.

Men loppet var inte kört, han hade ju faktiskt laga förfall och den 23-årige finlandssvenske Helsingforskillen som hade svenska som modersmål, fick jobbet. När sommaren var slut fick han frågan om han ville stanna kvar.

– Jag sa, egentligen inte, men de sa att de skulle hjälpa till med studierna.

Så, så fick det bli. Banken tog hand om studierna, men det blev inte till historielärare - utan till högre bankmannatjänst.

Idag har han bott 52 år i Sverige. Och han har aldrig längtat tillbaka till Finland.

– Jag brukar säga att Sverige är mitt hemland men Finland är mitt fosterland.

I hans fosterland finns fortfarande mostern som nyss fyllde 90 år.

– Till henne åker jag varje år.

Han har två döttrar, Karolin och Annika, och tio barnbarn som numera upptar en stor del av engagemangen.

Annika är adopterad från Thailand. Därmed har även Thailand hamnat nära hans hjärta.

– Jag åker dit tre gånger per år.

Efter pensioneringen har han privat genomfört några biståndsprojekt i Thailand, bland annat för organisationen Kids arts foundation. Han var också engagerad i ett mentorprojekt för högutbildade invandrare genom Rotary Norrtälje.

Intresset för friidrott finns kvar sedan ungdomen då Helsingfors hade Olympiaden, 1952. Även Finnkampen mellan Sverige och Finland som redan då var ett årligt återkommande stort evenemang, har hållit intresset vid liv.

– Jag är friidrottsfantast av födsel och ohejdad vana, säger han.

Historieintresset finns också kvar sedan ungdomen. Främst är det Finlands historia som intresserar. Allt som ges ut i ämnet läses nogsamt. Han hade även en del föreläsningar om Finlands historia i samband med Finlands hundraårsjubileum förra året.

Sedan sju år har han dessutom en ny livspartner – Tarja Teräväinen - som fört in ett nytt intresse i hans liv. Nämligen hästar.

– Hon är dressyrtränare.

Födelsedagen firar han i Helsingfors.