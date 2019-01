Kasserade läkemedel på sjukhuset minskar rejält: "Det har gått ned med nästan en fjärdedel"

Anmäl text- och faktafel

Idag köper Tiohundra in läkemedel för 8,5 miljoner kronor per år. Tidigare var det varje avdelning på sjukhuset som beställde och köpte in läkemedel för vad patienterna på avdelningen behövde.

I ett projekt som startade 2013 har Tiohundra sedan dess försökt att minska antalet kasserade läkemedel. Det är sådana läkemedel som har blivit gamla och har gått ut och måste kasseras.

Tiohundra anställde två receptarier och en apotekstekniker för att komma tillrätta med problemet. Man upprättade ett gemensamt läkemedelsförråd för hela sjukhuset, istället för som tidigare då varje avdelning hade varsitt lager.

– Vi såg till att skapa ett bassortiment, där vi inte hade för stora lager, berättar Malin Alenius som är Tiohundras chefsapotekare.

Läkemedel brukar ha en hållbarhet på mellan 3-5 år, men på sjukhuset måste man även ha sådan medicin som inte används särskilt ofta.

– Vi strukturerade upp hanteringen och lade ut bassortimentet på vårt intranät. Det har gjort att vi minskat kasserandet av läkemedel med nästan en fjärdedel (24 procent), säger Malin Alenius.

I och med det nya sättet att hantera läkemedel så blev det även färre beställningar av akut karaktär. Genom den nya hanteringen kunde nu en avdelning ta hjälp av en annan om det fattades eller tog slut på mediciner.

Förutom vanliga vårdavdelningar har även IVA (intensivvård), operation och anestesi ingått.

Den nya ordningen för läkemedelshanteringen har gjort att Tiohundra sparar en hel del pengar på att läkemedel måste slängas.

– Tyvärr har vi inte kunnat räkna på det än, men det rör sig om stora summor, säger Malin Alenius.

Siffrorna som tagits fram baserar sig från 2015-2018.

– Det känns kul att siffrorna har gått ned med så mycket, säger Alenius.

Fotnot:

Så här kan du som privatperson göra med dina gamla mediciner som gått ut. Lämna in en påse med dem till närmaste Apotek.

Du kan lämna in alla läkemedel. Det gäller både receptförskrivna och receptfria läkemedel för människor och djur, exempelvis tabletter, kapslar, stolpiller, salvor och flytande läkemedel.

Lämna även plåster som innehåller läkemedel och pulverinhalatorer. Inhalatorer innehåller fortfarande en stor mängd aktiv läkemedelssubstans när du använt dem klart.