Familjen Melander flyttade till nybyggt kedjehus i Björnö: "Det känns som att vi har landat"

Anmäl text- och faktafel

Hemma hos familjen Melander är det full fart. Lovina, tre år, kommer farande som en virvelvind iklädd en ljusblå Elsa-klänning döpt efter den populära disneykaraktären. Lillebror Jay, ett och ett halvt år, vill inte vara sämre utan tjoar högt och glatt.

Men till slut lägger sig ett tillfälligt lugn över vardagsrummet. Hit, till ett av de nybyggda kedjehusen på Smedtorpsvägen i Björnö, flyttade Annica och Robin Melander tillsammans med barnen i början av juli i år.

Tidigare bodde de i en lägenhet i Vällingby utanför Stockholm. Men den blev för trång när de fick sitt andra barn. Och när de funderade på var de ville bo istället kom Roslagen kom upp som alternativ.

– Min mamma har rötter i Rimbo och jag har släkt i Roslagsbro, så det finns en del kopplingar hit. Och så hade vi köpt ett lantställe på Vätö när vi fick första barnet, säger Robin.

Dessutom hade Annica fått ett jobberbjudande i Norrtälje. I Stockholm arbetade hon som gruppträningsinstruktör och personlig tränare och nu ville hennes vänner Charlotte och Jonas Carlén, två av ägarna till Norrtälje träningscenter, locka hit henne.

När Annica tackade ja till jobbet kändes det som ett stort steg, berättar hon.

– Det var jobbigt att lämna allt jag hade i Stockholm. Men när vi väl kom hit kändes det bra. Jag gillar småstadskänslan, att allt är så nära. Och så trivs jag verkligen på Norrtälje träningscenter.

Men att det skulle bli Björnövik, som området med kedjehusen kallas, var inte parets förstahandsval. De drömde om att bli husägare med stor tomt och förundrades över hur mycket de kunde få för pengarna längre från storstan.

– Vi sålde lantstället för att veta ungefär hur mycket pengar vi hade att röra oss med och tittade på villor som låg runt 3 miljoner. De kändes som rena lyxvillorna men som inte kostade 20 miljoner, säger Robin.

De kikade framför allt på områden norr om Norrtälje, exempelvis Svanberga. Men sedan ändrade de sig. De insåg att det fanns två avgörande faktorer i ekvationen: pendlingen till Stockholm och renoveringskostnaderna. Robin jobbar fortfarande i Stockholm och att köpa ett äldre hus skulle kräva mycket tid och pengar från de båda småbarnsföräldrarna.

– Vi hade sett framför oss det här stora huset med den stora tomten. Nu gjorde vi istället vad man skulle kunna kalla ett tråkigt köp. Men känslan när vi hittade det här var bra. Vi visste exakt vad vi skulle få, säger Robin.

Såhär i efterhand känner de att köpet dessutom var prisvärt. När de skulle sälja sin lägenhet i Vällingby i våras gick den inte lika bra som förväntat. Efter flera år av skenande bostadspriser har konjunkturen det senaste året svängt, och paret Melander fick därför inte den vinstmarginal de hade hoppats på.

– Vi sålde när läget var som sämst verkligen, säger Robin.

För kedjehuset i Björnövik på 120 kvadratmeter har de betalat 2 895 000 kronor. När de köpte i november förra året var huset bara ett prospekt, en visuell ritning av deras framtida boende.

– Jag fick panik under besiktningen och tänkte "vad har vi gjort?" Det kändes sterilt, opersonligt, fyrkantigt och litet. Men några veckor efter flytten märkte jag hur fantastiskt solen lyser in på altanen under sommaren. Och hur barnen kan leka ostört med varandra på gatan, säger Annica och fortsätter:

– Det blev en Bullerbykänsla med en gång. Det är nära till skogen och jag kan cykla till jobbet. Det känns som att vi har landat. Vi är inte på väg någonstans längre.

Robin håller med. Men eftersom han jobbar som avloppstekniker i Järfälla gör pendlingen att han inte känner sig riktigt lika hemma ännu. Men han tror det kommer. Dessutom har äntligen hans långlivade dröm om att köpa båt gått i uppfyllelse. På mobilen visar han en bild på en vit Yamarin 64 DC.

– Allt som inte kändes romantiskt med huset har vi fått igen via omgivningen, säger han.

Detta är en artikelserie i flera delar. Mer om byggplanerna i Björnö kan du läsa i fredagens publiceringar.