Sabotage på Färsna gård: ”Någon släpper ut djuren på kvällarna”

Det är dyster stämning på Färsna gård. De senaste veckorna har de drabbats av inbrott och sabotage vid flera tillfällen. I november utsattes både Färsna 4H och Naturcentrum för inbrott i flera byggnader och två bilar stals. De senaste dagarna har de också utsatts för sabotage då djur vid flera tillfällen har släppts lösa sent på kvällen.

– Det är någon som släpper ut dem och jag är rädd för att det kommer att hända en olycka, säger Emelie Sandberg, föreståndare på Färsna 4H-gård.

Både i lördags kväll och sent på måndagskvällen hittades kor från Färsna lösa. På lördagen lyckades den privatperson som hittade djuren fösa in dem i hagen igen, men sent i måndags kväll kunde det ha slutat värre. Då fick Emelie Sandberg, föreståndare på Färsna 4H, ett samtal från polisen om att gårdens stut och kvigkalv hittats i Nånö nära väg 76 norr om Färsna.

– Polisen spärrade av infarten till Nånö tills vi kom dit för att fånga in korna. Tänk om de hade gått ut på vägen, då hade det kunnat sluta riktigt illa, säger Emelie Sandberg.

Med hjälp av grimmor och foderhinkar kunde de få med sig djuren till gården igen, men det blev en rejäl strapats i mörker genom skogen för att säkert kunna ta sig till Färsna gård igen.

– Vi kunde ju inte gå på vägen i mörkret så vi var tvungna att ta oss genom skogen. Vi såg ljuset från elljusspåret så vi kunde ta sikte på dem för att hitta i mörkret, men det var tur att korna är så tama och litar på oss för det var beckmörkt och vi fick ta oss genom snår och taggtråd, säger Emelie.

Det är inte första gången som gården råkat ut för sabotage. Även i somras hittade personalen vid flera tillfällen vidöppna grindar till hagarna.

– Vi fick också höra att några sett hur hästar blev jagade i hagen och att några försökt hoppa upp på dem, säger Emelie.

Oron är stor att det ska hända igen och att det då kan hända en olycka. På Färsna 4H:s Facebook vädjar de om hjälp och uppmärksamhet.

– Det är flera som har erbjudit sig att gå här uppe på kvällarna och rasta sina hundar, men vi skulle behöva få mer belysning här också, det är väldigt mörkt på gården på kvällarna, säger Emelie.

De har också pratat om att ett vaktbolag skulle kunna bevaka området, men det är en kostnad som den ideella ungdomsorganisationen Färsna 4H inte har råd med. Nu väger de för och emot om de måste låsa in djuren på kvällarna.

– Vi sätter lås på grindarna och måste kanske stänga in djuren på kvällarna, men det vill vi inte gärna göra. Vi är stolta över att de kan gå in och ut ur stallen som de vill, de behöver den rörelsefriheten för att må bra, säger Emelie.

Nu hoppas de på allmänhetens hjälp och att kommunen kan sätta upp belysning på gården, men hur de ska få stopp på sabotage vet de inte.

– Vi känner oss uppgivna. Det har hänt så mycket här på kort tid, vi känner oss väldigt utsatta. Vi får se hur vi ska gå vidare, säger Emelie Sandberg.