Vinterväglag i Roslagen och mer snö på väg – polisen: ”Ta det lugnt”

På måndagen fick en bil sladd på riksväg 76 i Norr Nånö och snurrade runt innan den hamnade på trekvart i diket med fronten i motsatt färdriktning. Lyckligtvis blev ingen av de två personerna i bilen skadade.

– Ta det lugnt. Man måste anpassa hastigheten efter väglaget, säger polisen Ann-Christin Sigfridsson.

En hastig inbromsning kan orsaka sladd, så det är viktigt att hålla avståndet till framförvarande fordon och bromsa försiktigt.

– Modden gör att det blir som att köra i socker, säger Sigfridsson.

Enligt SMHI väntas det mer snö under veckan, som mest under lördagsdygnet med 10,8 millimeter nederbörd. Temperaturen kommer att växla mellan ett par grader över och ett par grader under nollstrecket, vilket kan orsaka halka när det först töar och sedan fryser igen. På onsdag väntas klart väder vilket drar ner temperaturen under natten mellan onsdag och torsdag till 16 minusgrader.

Hittills har Norrtäljepolisen dock inte haft så många snörelaterade utryckningar.

– Folk verkar ta det lite lugnare när det är snö på vägen.