Veckans veterinärspalt: Vad gör jag om mitt djur blir ormbitet?

Nu börjar våren komma och med den även ormarna. Vad ska jag göra om mitt djur blir bitet?

Hej!

För det första beror det på vilken sorts orm som hunden blivit biten av. Det är bara huggormar som är giftiga för våra djur. En huggorm har smala pupiller samt ibland ett sick-sack-mönster över ryggen, men kan även vara svart. En snok har runda pupiller och är ofta svart med två gula fläckar över nacken. Symtomen varierar beroende på var på kroppen djuret blivit bitet. I regel är ett bett i benet värre än ett bett i nosen, då ett bett i benet sprider giftet snabbare i kroppen när djuret rör på sig.

Symtomen varierar även beroende på hur mycket gift som ormen har sprutat in. Ungefär en tredjedel av alla bett är så kallade ”torrbett”, då inget gift alls sprutas in. Vid torrbett blir det oftast endast en lindrig svullnad runt bettstället. Om djuret har fått gift i sig kan man se svullnad och smärta vid bettet, illamående, kräkning och slöhet. Vissa djur verkar ok till en början, men blir senare snabbt sämre. Möjliga konsekvenser av giftet är oregelbundna hjärtslag, njursvikt och problem med blodets koagulering, vilket leder till inre blödningar. I värsta fall kan ett ormbett vara livshotande.

Så, vad ska man göra om ens djur blir bitet?

Det viktigaste är att hålla djuret i stillhet för att minska giftspridningen. Bär djuret om det är möjligt. Går inte det (t.ex. med en stor hund) ser du till att den går lugnt bredvid dig. Ta dig till ett transportmedel och åk in till en veterinär för kontroll och vård så fort det går. Det är bra att alltid ha uppdaterade telefonnummer till veterinärer i området, både sådana du kan ringa dagtid, kvällstid och mitt i natten. Påbörja resan till en veterinär så fort som möjligt, även om du inte hunnit se några symtom än. I bästa fall handlar det om ett torrbett, men i värsta fall har djuret fått i sig en stor dos gift och då ökar chansen för att det klarar sig ju fortare det får vård.

Lämna bettstället ifred, eftersom försök att suga ut giftet, kylning eller bandagering gör att det sprids snabbare. Tidigare rekommenderades ofta att behandla hemma med kortisontabletter vid ormbett, men nuförtiden rekommenderas det generellt inte. De enda tillfällen då det kan vara aktuellt är om man bor flera timmar från närmaste veterinär, eller om djuret tidigare fått en allergisk reaktion på ett bett.

Det är mycket viktigt att veta att kortisonet inte hjälper mot giftets effekter i kroppen, utan djuret måste fortfarande hållas i vila och tas till en veterinär fortast möjligt. Kortison verkar däremot smärtstillande och avsvällande och kan lindra de akuta symtomen.

Anna Gyllenhammar, legitimerad veterinär