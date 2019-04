Varmt mottagande för indisk film inspelad i Roslagen

Anmäl text- och faktafel

Dear Molly spelades in för ungefär ett år sedan, på olika platser i Sverige – framför allt i Roslagen. I samband med inspelningen uppgav filmens projektledare att Dear Molly i framtiden kommer att visas på streamingtjänsten Netflix.

Filmen skildrar en indisk kvinna som gör en resa i sin fars fotspår. I filmen syns miljöer kring Norrtälje, Länna, Wira bruk och på Domarudden.

– Filmteamet välkomnade lokala statister på inspelningsplatserna och i filmen syns därför både lokala roslagsbor och personal från bland annat Roslagens sparbank, polisstationen, Norrtälje Handelsstad och Visit Roslagen, säger Gisela Norén, VD Visit Roslagen, i ett pressmeddelande.

– Det är fantastiskt att våra härliga Roslagsmiljöer syns på den internationella filmkartan och vi är glada att vi kunde hjälpa teamet på plats under inspelningen.

I huvudrollerna syns de indiska skådespelarna Gurbani Gill och Alok Rajwade. I filmen medverkar också flera svenska skådespelare, bland annat Lia Boysen, som har sommarhus i Norrtälje, och Christer Holmgren.

Dear Molly regisserades av Gajendra Ahire som visat filmen på olika filmfestivaler i både Indien, London och Köpenhamn och fått stor uppskattning. Filmens producent Gajendra Ahire mottog nyligen priset ”Cinematic Impact on Tourism”. Priset delas ut av IIFTC (India International film tourism conclave). Filmen kvalade in på Oscars 2019´s shortlist för alla kategorier och fick en visning i Los Angeles inför Oscarsjuryn och publiken. Filmen har också hyllats stort i hemlandet Indien.

Visit Roslagen planerar under våren att bjuda in filmteamet till Norrtälje för en visning av filmen. Dit ska också de lokala skådespelartalangerna bjudas in.

– Den här inspelningen var möjlig tack vare en god samverkan mellan flera olika aktörer. Självklart vill vi fira de här framgångarna med alla som på olika sätt varit delaktiga i att produktionen gjorts möjlig, säger Gisela Norén.