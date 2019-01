Vårdcentral i Rimbo och Edsbro tar läkarbesöken till en ny digital nivå: ”Behöver inte lämna hemmet”

Anmäl text- och faktafel

Husläkarna Rimbo-Edsbro var den första vårdcentralen som blev privat i Norrtälje kommun för 25 år sedan. Sedan dess har vårdcentralen i Rimbo med mottagning även i Edsbro, haft olika ägare genom åren och 2016 tog Ahmed Shalabi över efter att ha jobbat där till och från sedan 2006.

– Då kunde jag verksamheten och kände till Rimbo väl, men mycket har hänt sedan dess. I dag har vi ett helt annat arbetssätt där vi har anpassat oss efter patienternas behov, säger Ahmed Shalabi, läkare och verksamhetschef på Husläkarna Rimbo-Edsbro.

Med bakgrund som sjukvårdsbiträde, undersköterska och sjuksköterska har han kunskap om fler yrkesroller än läkare och specialist i allmänmedicin som han har utbildat sig till och arbetat som i över 25 år. Det är något han har stor nytta av sedan han tog över verksamheten.

– Det är inte bara patienterna man behöver tänka på, det är viktigt att förstå personalen och deras arbetssituation också, säger Ahmed Shalabi.

För att nå patienterna och ge den vård de behöver, insåg Ahmed att de måste satsa på tillgänglighet. Av erfarenhet vet han att många, särskilt boende i Rimbo, har svårt att hinna med läkarbesök i kombination med arbete.

– I Rimbo bor många som pendlar till jobb på andra orter. De är ofta hemma efter 17 och då är det svårt att hinna till vårdcentralen. Därför har vi förlängt öppettiderna till 19 fyra dagar i veckan, säger Ahmed Shalabi.

Upptagningsområdet är både stort och glest. Närtuna, Gottröra, Rånäs, Knutby och ända upp till Herräng. Det bidrar också till att det är besvärligt för många att ta sig till vårdcentralen, men med dagens teknik går det att lösa.

– Man kan få träffa oss utan att lämna hemmet eller jobbet. Vi har utvecklat en plattform med en alldeles egen app som vi har tagit fram där man träffar oss läkare digitalt, säger Ahmed Shalabi.

Appen är ett bra komplement i verksamheten och förstärker målet att patienten ska träffa samma vårdpersonal vid varje kontakt. Vårdbesöket via appen, som sker med chatt och video vissa tider på vardagarna, tar läkare Ahmed och ST-läkare Menna Shalabi hand om. Med tiden ska ytterligare en läkare anställas så att de har möjlighet att ha tider även på helger. Satsningen har kostat en hel del, men det är väl investerade pengar, tycker de och det finns fördelar med en egen app i stället för att hyra in tjänsten.

– Man får träffa samma läkare på skärmen som på stationen, det är en trygghet, säger Anneli Lundgren, enhetschef.

De har haft tjänsten sedan augusti och hittills har ungefär 400 patienter använt den digitala vården. Det är inte i närheten av de 1 000 läkarbesök som de har i snitt per månad på vårdcentralen i Rimbo och Edsbro, men det blir fler och fler som upptäcker fördelen med den digitala tjänsten.

– Vi sparar mycket resurser. Om det visar sig att en läkare måste träffa patienten fysiskt, så går det snabbt att boka in en tid vid behov, säger Menna Shalabi, ST-läkare.

Att de är på rätt spår visar den nationella patientenkät som Sveriges kommuner och landsting, SKL, brukar genomföra. Där får patienter ge betyg på bland annat bemötande, delaktighet och information.

– Vi har legat i topp på den listan som visar de bästa vårdcentralerna i Norrtälje kommun och topp 15 i Stockholm. Det känns verkligen bra, säger Ahmed Shalabi.

Så här ser det ut hos de andra vårdcentralerna:

Tiohundra: De har ingen app men erbjuder digital vård via sin hemsida med "Vård online" i samarbete med Doktor24. Chatt eller via video med vårdcentralens läkare under vissa tider. Kvällar och helger med läkare hos Doktor24.

Rimbo och Norrtälje Hälsocentral: De har ingen app men erbjuder digital vård via sin hemsida. I samarbete med Doktor24 kan patient träffa läkare dygnet runt. Chatt eller video vissa tider på vardagar med läkare på vårdcentralerna. Andra tider på dygnet med läkare på Doktor24.

Lugn & ro, Norrtälje: Ingen uppgift.

Husläkarna Rimbo–Edsbro: Egen app. Chatt eller video med läkare på stationen under vissa tider på vardagar.