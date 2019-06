Tonåringarna som blir sina egna chefer i sommar: ”Jag har kokat läppglans”

I en och halv månad ska femton ungdomar i åldrarna 14-19 år få prova på hur det är att vara egna företagare. Det är ett utbildningsprojekt som startades av Roslagens sparbank ihop med Norrtälje kommun för drygt tio år sedan, men som har haft uppehåll de senaste två åren. Nu är Egen sommar tillbaka nytt blod hos utbildarna tillika inspiratörerna.

– Vi blev rekryterade till nya ledare då vi själva är unga och kan relatera till deltagarna på ett annat sätt, säger 21-åriga lärarstudenten Ebba Gunarsson.

De övriga två ledarna, Samuel Christiernin, 19 år, och Josefine Halleström, 22 år, instämmer. Det finns en poäng med att själv vara ung när man ska leda deltagarna i networking-djungeln. Alla tre säger att de sporras av att höra deltagarnas framtidsvisioner. De är imponerade över att gruppen bara efter två dagar in i utbildningen har börjat slå ihop sig, och planera allt från budgetering till marknadsföring.

– En av de bästa sakerna med den här utbildningen är att den faktiskt är till för alla. Det kostar ingenting och man måste inte ha några förkunskaper för att vara med, säger Samuel Christiernin.

Det enda som krävs är visioner och driv, och de är något som entreprenörlärlingen Chaqueline Johansson 16 år, har gott om. När hon var yngre var hon hundvakt åt folk i omgivningen för att vara schysst, men nu planerar hon att göra en hacka på samma jobb.

– Jag vill driva ett företag med hushållsnära tjänster. Till exempel barnpassning, hundvaktande, och se över någons hus när den är bortrest. Jag har alltid velat ha ett eget företag för det känns lockande med friheten som det innebär, säger hon.

Hennes kurskamrater Emma Björkman, 16 år, och Tora Holmström 14 år, har även de hunnit printa ner sina affärsplaner. Emma går i Täbys praktiska gymnasium där hon utbildar sig till make up-artist. I sommar vill hon prova att sälja sitt eget smink.

– Jag har redan testat på att göra läppglans, vilket var mycket lättare än jag trodde. Jag har kokat ihop det hemma i mitt eget kök. Lanseringsdagen är nästa vecka!, säger hon upprymt.

Tora å sin sida vill satsa på återbruk.

– Jag vill starta en second hand-verksamhet. Människor ska kunna sms:a mig och be mig hämta upp saker de vill göra sig av med, säger hon.

Hon hoppas på att kunna ställa upp en klädstång utanför någon befintlig klädbutik inne i Norrtälje, men var det blir återstår att se. Än har de blivande affärskvinnorna drygt två veckor på sig att värma upp innan de drar igång sina sommarföretag.

Under morgondagen ska de få prova på att starta upp och avveckla ett företag under bara en dag. Sedan får de reflektera över vad som funkade och vad som gick mindre bra. Summan de tjänar under övningen blir också startkapitalet till deras sommarverksamheten.

– Det klart att jag vill att de ska få in mycket pengar i sommar – men det är ännu viktigare att då får en massa lärorika erfarenheter!, säger Ebba Gunarsson.