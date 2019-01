Tidslinje: Stormen

Anmäl text- och faktafel

Tisdag 1 januari 2019: SMHI går ut med en klass 2 varning för stormbyar på Ålands hav och Roslagskusten.

Trafikverket avråder från resor som inte är absolut nödvändiga.

Viking line ställer in all trafik mellan Kapellskär och Mariehamn. Även Eckerölinjen meddelar att man ställer in sina avgångar den 2 januari på grund av hårt väder.

Sjöräddningssällskapet går ut och uppmanar båtägare att se över sina båtar ordentligt.

Räddningstjänsten går ut och uppmanar folk att förbereda sig för eventuella avbrott i el- och vattenförsörjning.

Onsdag 2 januari:

Hela natten kommer det in rapporter om träd som fallit över vägarna. Alla stora vägar är drabbade.

En byggnadsställning håller på att rasa i centrala Norrtälje till en följd av blåsten. Polisen spärrar av området.

Blidö vårdcentral stängs på grund av stormen. Hemtjänsten tvingas att prioritera stenhårt för att hinna med.

Räddningstjänsten meddelar på eftermiddagen att det finns tappställen tillgängliga för de som saknar vatten på brandstationen i Norrtälje och Älmsta.

Vattenfall rapporterar att de har 28 528 drabbade abonnenter i området.

"– Vi har 62 olika avbrott och från Norrtälje och ut mot havet är det värst, sa Mikael Petrovic Wågmark.

Vattenfall har kallat ut all tänkbar extrapersonal men flertalet har inte kunna ge sig ut i markerna på grund av skaderisken."

Norrtälje Energi har avbrott på flera av sina linjer också och 1260 drabbade abonnenter.

Torsdag 3 januari:

Alla brandstationer (även de i Norrtälje, Hallstavik, Rimbo, Älmsta och Blidö) öppnar på morgonen den 3 januari för de som inte har någon ström.

Brandstationerna går ut sent på kvällen den 3 januari och erbjuder alla som inte har en varm plats att sova på att övernatta på brandstationerna i Norrtälje, Rimbo, Hallstavik och Älmsta.

Fredag 4 januari:

Norrtälje kommun öppnar upp alla sina badhus för att erbjuda de som inte har möjlighet att duscha hemma själv att nyttja duscharna kostnadsfritt på kommunens tre badhus.

Kommunen meddelar att de som har kommunalt VA och en LTA-pump installerad inte fungerar vid strömavbrottet och att de därför ska vara sparsamma med användadet av vatten under strömavbrottet.

Lördag 5 januari:

Vattenfall meddelar att de under söndagen öppnar ett tillfälligt kundinfo center i Norrtälje för att sprida den informationen de har gällande störningsläget i Roslagen.

Även Norrtälje kommun öppnar sitt kontaktcenter under helgen för att svara på frågor från oroliga invånare.

Norrtälje kommun öppnar Edbsro sporthall och Vätö skolas sporthall för alla som behöver en varm plats att vara på eller att nyttja dusch eller använda toaletterna. Det går också att sova i sporthallarna för de som inte kan sova hemma på grund av kylan.

Söndag 6 januari:

10 000 hushåll fortfarande utan ström. I katastrofens spår har det startat en Facebookgrupp där ett tusental kommuninvånare hjälper varandra.

Även Nysättrahemmet och Rådmansö skola öppnar upp för möjlighet att hämta vatten och värma mat. På brandstationen vid färjeläget på Blidö hjälper räddningstjänsten folk som behöver assistans av något slag.

En kvinna avlider i en villabrand i Bergshamra. Polisens teori är att hon kommit hem till sitt utkylda hus och eldat för kraftigt.

Se unik drönarfilm från förödelsen här:

Måndag 7 januari:

Konstateras att Alfrida var den blåsigaste stormen på 17 år ute på Söderarm.

Vattenfall och kommunen ordnar presskonferens med mediafolk från hela Sverige närvarande. Norrtelje tidning sände live. Se reprisen här.

Annika Viklund vd för Vattenfall eldistribution var under presskonferens tydlig med att alla kommer att få ersättning.

På förmiddagen denna dag var fortfarande 8 807 hushåll utan ström.

Under dagen utfärdades en ny klass 2 vädervarning. Denna gång varnades för stora snömängder som riskerade att tynga ner redan svaga träd och därmed orsaka nya strömavbrott. Räddningstjänsten stärker därmed upp beredskapen på alla fronter och kallar bland annat militär personal som kan köra bandvagnar.

Nya drönarfilmer uppdagade den verkliga förödelsen ute i Roslagsskogarna.

Norrtelje tidning träffar lovordade hemtjänsten på Väddö.

Tisdag 8 januari:

SMHI sänkte vädervarningen.

6 585 hushåll fortfarande utan ström.

Vattenfall kommer med chockbeskedet att många av dem kommer att få vänta fram till den 25 januari innan de får ström i ledningarna in i sina bostäder igen.

På Norrtälje sjukhus är det ansträngt läge.

Många som fått tillbaka ström har fortfarande dålig täckning med sina mobiler eftersom mobilmasterna saknar ström.

Kommunfolk åker på turné i skärgården för att fånga upp behov hos isolerade öbor.

Onsdag 9 januari:

Under natten tillkom nya strömavbrott orsakade av nattens snöfall.

Vattenfall börjar spränga bort träd längs med elledningarna.

Kommunen går ut med en extra varning till föräldrar om att hålla barnen borta från nedfallna träd - detta på grund av olycksrisken.

Skogsägarna har börjat få en överblick över hur stora skadorna blivit. "Skog för flera generationer framåt har blåst omkull", konstaterar de värst drabbade.

Lågaröbor tvingades flytta på grund av stormen men sonen nekas SL-kort för att ta sig till skolan: "Inte vårt problem", sa kommunens skolskjutsansvarige.

Människor ute i stormdrabbade område börja tappa modet. Vattenfall påpekar att läget är fortsatt utmanande för dem.

Röda korset krets på Vätö startar upp en samlingsplats för de boende på ön.

Skogsstyrelsen konstaterar att stormen slagit till väldigt olika: Vissa bestånd har klarat sig helt medan allt fallit strax intill.

Vattenfall beslutar behålla sitt provisoriska kundcenter i lokalerna i Görla industriområde till och med vecka 3.

Torsdag 10 januari:

På torsdagsförmiddagen var antalet strömlösa 8 300.

Norrtelje tidning träffar familjen Grape på Solö som varit utan el i åtta dygn.

Energimarknadsinspektionen börjar sätta press på elbolagen.

Vattenfall, Post och telestyrelsen samt kommunen håller presskonferens i kommunhuset. Norrtelje tidning sände direkt.

Skogsstyrelsens inventering efter Alfridas framfart visar nu att cirka 300 000 kubikmeter skog föll bara i länet. Nu varnar man för skadedjursangrepp till våren.

SMHI klargör att det inte var något spektakulärt med stormen Alfrida.

Fredag 11 januari:

På fredagsförmiddagen var antalet strömlösa hushåll 7 800.

Det blivit ett digert jobb för skogarbetarna att hinna ta reda på alla omkullblåst skog innan vårvärmen och skadeinsekterna vaknar till liv.

Tom Olsson, skogsinspektör på Mellanskog påpekar att all information som han kan få av skogsägarna är bra för att han ska få en samlad bild över hur det ser ut.

Vattenfall öppnar ett tillfälligt informationscenter i kommunhuset.

Det finns flera platser där drabbade kan man fortfarande få möjlighet att duscha, laga mat och vistas i uppvärmda utrymmen. Sporthallarna på Rådmansö, Vätö och Edsbro är öppna dygnet runt med möjlighet till dusch, toaletter och uppvärmda utrymmen för drabbade av stormen. I Rådmansö sporthall finns möjlighet att värma och äta mat. Nysätrahemmet där kan du laga mat. Björkö-Arholma hembygdsgård är öppet dygnet runt, där finns dusch, tvättmaskin och hushållsspis.

Kommunen visar öppet sitt missnöje med telekombolagen.

Ved, elverk och fotogen har blivit en bristvara och är slut på många ställen.

Även länsstyrelsen varnar för att vistas i närheten av stormfälld skog.

Lördag 12 januari:

7 200 utan ström.

Djurhållande bönder och hästägare drabbades hårt av sommarens torka. Nu kom stormen som ytterligare ett tungt slag. Camilla och Sten Olsson i Riala avverkade skog i somras för att ha råd med foder åt djuren i vinter. Nu har stormen fällt cirka 500-600 kubik omogen skog i hyggeskanterna.