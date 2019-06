Stortrålare kan utarma strömmingsbeståndet: ”Rent juridiskt gör de inget fel”

Anmäl text- och faktafel

Henrik C Andersson är länsfiskekonsulent i Stockholms län. Han har länge varit bekymrad över hur trålare går in och mer eller mindre dammsuger upp fisk i olika områden, men nu är han orolig på riktigt förklarar han.

– Vi ser ett kraftigt förändrat fiske i vår. Det storskaliga trålfisket har intensifierats och blivit mer aggressivt. Det rör sig om stora trålar som har fokuserat på vissa begränsade perioder och områden – närmare bestämt där de samlas i stora stim innan de simmar in till skärgården för lek, säger Henrik Andersson.

Detta fiske brukar benämnas ”industrifiske” och största delen av den fångsten exporteras till utlandet där det processas till fiskolja eller fiskmjöl.

Den senaste tioårsperioden, 2008–2018, har det lokala strömmingsfisket, där allt går till så kallad humankonsumtion i Stockholm och Uppsala län, fångat totalt 574 443 kilo. Det kan jämföras med att industrifisket har fångat 1 623 000 kilo i samma område under våren.

Tuss Danielsson vid fiskbutiken Roslagsfisk i Grisslehamn är också orolig. Butiken köper majoriteten av sin strömming från en fiskgrossist i Öregrund, men den strömming som de har tagit in från lokala fiskare vid Ellan har helt uteblivit i år.

– Det är jätteskrämmande, och man kan ju undra hur trålaren har fått tillstånd att lägga till här vid Singöbron. Det retar ju alla fiskare här omkring såklart, för industrifiskarna använder bara skarpsillen, resten kommer att bli fiskmjöl, säger hon.

Henrik C Andersson förklarar att det kan ha långtgående konsekvenser på artens utveckling om den lekande strömmingen inte hinner in i vikarna innan trålarna tar dem. Dessutom kan det också innebära risk för den redan hotade Östersjötorsken om stor del av dess födointag dras upp under loppet av några veckor.

Länsstyrelsen ska presentera ett förslag om utflyttning av trålningen för att på så vis skydda strömmingsbeståndet, kustekosystemet och torsken i Ålands hav. Mer än så kan de inte göra förklarar han.

– Rent juridiskt har trålarföretagen inte gjort något fel. De förhåller sig till fiskekvoten, men den kvoten tar inte hänsyn till lokal variation och negativ påverkan på ekosystemet.

NT har utan framgång sökt ett av de större fiskeföretagen som har trålat utanför Singö och Grisslehamn.