Snart är sommaren är här – Nu startar bilbingon

Rimbo IF bedriver två typer av bingospel. Under sommarhalvåret spelas bilbingo på Skarsjöplan varje onsdag klockan 19. Det pågår varje onsdag fram till mitten av september. Under hösten arrangeras det innebingo i Långsjöskolans matsal.

Liselott Axh tycker att båda varianterna är roliga men tycker allra bäst om bilbingon, och det verkar som att spelarna håller med. Under onsdagens svala premiärkväll stod omkring 150 bilar parkerade på Skarsjöplan och tutorna gick varma.

– Det är jättekul att folk har längtat efter premiären, och att så många har tagit sig hit trots regnrisken, säger Liselott Axh.

Hon har jobbat på inomhusbingon i 15 år och ute på bilbingon i sju år. Besöksantalet brukar nå sin kulmen i mitten av sommaren då folk har semester, då kan det komma uppemot 250 bilar.

Men Liselott Axh hoppas att vissa förändringar i bingo-upplägget kommer att leda till att det är tjockt med folk hela säsongen.

– Nytt för i år är att det är samma personer som säljer lotterna som går här och kontrollerar. Det är skönt för de som spelar att få bekanta ansikten. Det är också därför jag jobbar med bingo-spel, för att det är så socialt!