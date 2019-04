Så länge stannar slaskvädret – då kommer solen tillbaka

Anmäl text- och faktafel

Nordliga vindar har kommit in över oss med snöbyar som väntas fortsätta under resten av måndagen och tisdagen. Det kommer att fortsätta blåsa ganska mycket längs kusten under de närmaste dagarna i samband med snöbyarna. Snön kommer inte att stanna länge!

Vädret förväntas bli stadigare till onsdag, det ska komma en del sol och bli upp till 5-10 grader som ska hålla i sig veckan ut, men de nordliga vindarna kommer att fortsätta.

Till nästa vecka förväntas det bli varmare upp mot 10-15 grader och sol, vårvärmen kommer tillbaka igen och förväntas stanna under veckan, passa på att gå ut och njut. Om värmen stannar efter nästa vecka kan vi inte svara på och det är inte omöjligt att det kommer fler bakslag innan våren kommer för att stanna.