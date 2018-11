Resursen slutar – nu får sonen ingen hjälp: ”Det ser illa ut på våra skolor i dag”

Anmäl text- och faktafel

Under 2018 har kommunens treåriga besparingspaket - eller effektivisering som förvaltningen föredrar att kalla det – på 90 miljoner för skolan och barnomsorgen rullat vidare, plus att ytterligare 30 sparmiljoner tillkom under våren.

Skolinspektionen har nyligen också kommit med ett föreläggande eftersom en elev på Parkskolan med behov av stöd inte fått den hjälp som skollagen kräver.NT har träffat föräldrar till en tonårspojke som har flera diagnoser, de vill vara anonyma för att skydda sin son. Just nu kämpar familjen för att sonen ska få det stöd han behöver.

Sonens handikapp syns inte. Han ser ut som en helt vanlig tonårspojke, men han kan till exempel inte läsa av de sociala koderna, ta egna initiativ eller göra sina uppgifter utan ett vakande öga. Han har inte heller någon inre motor som driver honom framåt. Sonen har haft diagnoserna sedan han var liten och han har därmed haft ett eget åtgärdsprogram med en egen resursperson som hjälpt till med hans skolgång sedan han var fem år.

– Han hade en och samma resurs från förskoleklass till sexan, säger mamman.

– Hon var väldigt duktig och skolan gjorde ett bra jobb i nära samarbete med resursen, säger pappan som poängterar att det är ju så det ska fungera.

Det gick bra för deras son dessa år.

Av och till under årens lopp har dock skolan testat att låta honom dela på en resurs, men det har aldrig fungerat.

– Det fick effekter direkt. Han bara försvann från lektionerna. Gick och gömde sig, säger mamman.

När sonen skulle över till högstadiet och byta skola var föräldrarna noga med att välja vart han skulle gå. De fick stort förtroende för rektorn på den skola där han går i dag. Rektorn anställde dessutom en egen resurs åt honom.

– Det var självklart, enligt henne.

Men så slutade rektorn efter bara en termin. Den nya hade inte samma inställning. Det gällde både om vilken resurs som sonen behöver och inställningen till samarbete med hans vårdnadshavare. De två berättar att rektorn bara meddelade dem att nu hade skolan beslutat att sonen skulle få dela på en resurs tillsammans med tre andra - och eleverna skulle inte sitta tillsammans med klasskamraterna. Allt enligt modellen för gamla tiders Obs-klasser dit besvärliga elever förpassades för 30 år sedan.

Sonens betyg sjönk direkt och hans motivation försvann helt.

– Större delen av årskurs åtta gömde han sig.

Till det här läsåret, årskurs nio, kom dessutom extra besparingskrav. Det har fått till följd att nu när resurspersonen ska sluta ersätts han inte. Detta meddelades via mejl föräldrarna utan någon dialog alls.

– Vi har meddelat sonen detta, stod det i ett mejl som postades 15.59 på fredagen. Det är helt befängt, säger föräldrarna.

Allt detta går enligt föräldrarna helt emot skollagens intentioner.

– Skolan ska inte nöja sig med att eleven når den lägsta godtagbara kunskapsnivå, säger mamman och citerar direkt ur 1 kapitlet 4 paragrafen skollagen.

– Vi fattar ju att det här handlar om ekonomi. För dem är det en dag på jobbet. För oss och för vår son är det livet, säger mamman.

Båda sammanfattar sina egna erfarenheter:

– Det ser illa ut ute på våra skolor i dag. Det är illa hur man tar beslut och hur man kommunicerar långa processer utan att vi som föräldrar blir informerade över huvud taget.

NT har under en tid sökt svar på kritiken, och får efter några dagar svar via mejl från kommunens kommunikationschef Lars Lindberger.

– Vi har mig veterligen inte dragit undran resurser från barnen. Däremot införde vi anställningsstopp för icke pedagogisk personal den 1 juli i år. Vi håller just nu på med budget för 2019 och kan inte svara på fler ekonomifrågor just nu, skriver Lars Lindberger.

Varför har ni inte samverkat med familjen?

– Vi ser att vi kan göra mer kopplat till elevernas behov av stöd oavsett utredningar av diagnoser. Det är därför vi nu startat vår satsning inom NPF (neuropsykiatriska funktionsnedsättningar). Satsningen innehåller både kompetensutveckling och översyn av rutiner och verktyg. Ett av verktygen vi börjat utpröva är just intervjuer med elever och vårdnadshavare på ett mer strukturerat sätt.

Fakta skollagen:

1 kap 4 § andra stycket: – Syftet med utbildningen inom skolväsendet

I utbildningen ska hänsyn tas till barns och elevers olika behov. Barn och elever ska ges stöd och stimulans så att de utvecklas så långt som möjligt. En strävan ska vara att uppväga skillnader i barnens och elevernas förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.

Här kan du läsa hela skollagen.