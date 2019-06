Restaurang med hotellkänsla i hamnen: ”Salt & Sea blir en lugn och bekväm miljö”

Anmäl text- och faktafel

Bokstäver som formar orden ”Salt & Sea” har suttit på Soltornets fasad i Norrtälje Hamn en tid. Många har nyfiket frågat vad det kommer att bli och när de ska öppna. Intresset för nyöppnade restauranger i Norrtälje verkar vara omättligt.

– Vi kommer att hålla öppet från 07:30, då ska frukosten vara klar. Man kan välja take away eller äta här och de boende kan få den upp till sin lägenhet. Det är hotellkänsla i hela konceptet, säger Tomas Tihanyi som ritat köket och tillsammans med inredningsarkitekt Mia Nilsson skapat restaurangmiljön på Salt & Sea.

Han flyttade från Norrtälje för dryg 20 år sedan efter att bland annat ha drivit konditori Lindström (som nu är restaurang På G), en hamburgerbar och 7-Eleven. I nya hemstaden Stockholm har han bland annat varit delaktig i Fåfängan och drivit Restaurang Eldkvarn.

– När jag fick det här erbjudandet kunde jag inte säga nej, säger Tomas Tihanyi.

Från lunchtid kommer restaurangen servera á la carte och kökschef Dennis Johansson ansvarar över menyn som passar de som föredrar fisk och skaldjur, kött, vegetariskt eller veganskt.

– Jag har jobbat på en konferensanläggning tidigare med mycket specialkost, det tycker jag är intressant. Efterfrågan på vegetarisk och vegansk mat har ökat, säger han.

Närmast kommer han från NK i Stockholm, men har länge tänkt att det borde finnas en restaurang i Norrtälje hamn.

– Jag har varit sugen på det här området länge och tänkt att man borde göra något sådant här, säger Dennis Johansson som har bott i Norrtälje i sju år.

Lokala samarbeten är också en viktig del i verksamheten där allt från matingredienser till bardisk är lokalproducerat. Arbetet med lokalerna pågår för fullt och trots att det står möbler, kartonger och växter överallt, så som det brukar se ut nära inpå en öppning, är planen att öppna inom kort.

– Vi vill öppna lite försiktigt någon gång i början av juli, säger Tomas Tihanyi.

Restaurangen kommer Index Residence driva i egen regi och den kommer att vara öppen för alla.

– Den är även en viktig del i Touch konceptet som de boende i tornet kommer att erbjudas, säger Marie Hallman som jobbat med Touch by Index Residence i några år.

I början av juli flyttar de första boende in i det 69 meter höga Soltornet som rymmer 86 lägenheter. I september och oktober går nästa flyttlass. Tjänster, som till exempel bil-, elcykel- och båtpool kommer de boende kunna boka via en app och med tiden får efterfrågan styra vilka tjänster som kan finnas.

– Vi ser till att bilen kan få däcken bytta om de lämnar in nyckeln i receptionen eller någon kanske väntar en hantverkare under dagen, då kan vi se till att de släpps in. Vi kan ta hand om post och blommor åt de som är på semester, ja, det finns alla möjligheter, säger Tomas Tihanyi.

I restaurangen kommer även concierge Alexander Skiöldsparr Irving att finnas tillhands för att ta hand om alla boende, tillgodose önskemål och se till att servicen fungerar. Med 16 års erfarenhet på Grand Hotell i Stockholm har han god vana att ta hand om gäster.

– Jag jobbar med hela touch konceptet och kommer snabbt lära känna de som bor här. Restaurangen stänger klockan 23, så det kommer att bli en lugn och bekväm miljö för boende och gäster, säger Alexander Skiöldsparr Irving.