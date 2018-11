Reidar Carlsson: Låt fler ungdomar läsa naturvetarprogrammet på Rodengymnasiet

Det var ovanligt svårt att komma in på Rodengymnasiets naturvetarprogram i år. Det krävdes 285 poäng, vilket är högre än i många andra skolor, till exempel samtliga naturvetarutbildningar på Danderyds gymnasium.

Anmäl text- och faktafel

Det här är bra. En hög intagningspoäng tyder på många sökande och på att skolan har en bra och populär utbildning. Och eftersom det behövs fler naturvetare i Sverige är det därför inte så konstigt att det kommit upp förslag om att utöka intagningen till naturvetarutbildningen på Rodengymnasiet från en klass till två. Den frågan utreds nu av Annika Moe, som är programrektor för bland annat naturvetarprogrammet på Rodengymnasiet, och beslut är tänkt att fattas på utbildningsnämndens möte den 5 december.

Det hela låter ganska enkelt. Om många söker så naturvetarprogrammet så skall de självklart kunna läsa detta. Därför bör antalet klasser utökas.

Det är inte heller så att antalet sökande till Rodengymnasiets naturvetarprogram tycks öka kraftigt.

Men så enkelt är det inte. 32 elever antogs till naturvetarprogrammet i år, men det fanns bara 14 reserver. Det räcker inte till en extra klass. Möjligen kan man ha två klasser med 23 elever i varje, men det är ganska lite. Dessutom hoppar alltid några elever av, vilket skulle göra klasserna ännu mindre.

Det är inte heller så att antalet sökande till Rodengymnasiets naturvetarprogram tycks öka kraftigt. 2017 sökte 43 elever, varav 34 antogs. 2016 sökte 45, varav 34 antogs. 2015 sökte 41, varav 35 antogs. Antalet sökande har alltså legat ganska stabilt de senaste fyra åren.

I Norrtälje är andelen lägre.

Rodengymnasiet har faktiskt också haft två klasser naturvetare tidigare: under åren 2006, 2008 och 2014. Det sistnämnda året var det 51 sökande till 60 platser. Alla som sökte kom alltså in, även den sist antagna, som bara hade 175 poäng. Även 2011, 2012 och 2013 kom alla som sökte in, trots att det då bara var en enda klass.

I riket i genomsnitt är det 14 procent av dem som söker till gymnasiet som söker till naturvetarprogrammet. I Norrtälje är andelen lägre. Av de 647 som är mantalsskrivna i Norrtälje kommun och som slutade nian i våras var det 46 som sökte naturvetarprogrammet på Rodengymnasiet, vilket ger sju procent. Därtill kan det komma några som sökte naturvetarprogram på andra skolor, men det kan knappast innebära att Norrtälje kommer speciellt mycket närmare riksgenomsnittet.

De Norrtäljeungdomar som vill skaffa sig en akademisk utbildning på naturvetarområdet skall också få en chans att göra detta.

Norrtälje kommun har av tradition få akademiker, vilket gör att ungdomarna inte känner samma stöd hemifrån för att läsa vidare på högskolan. En undersökning som Norrtälje kommun lät göra för tre år sedan visade också att det fanns en "antipluggkultur" bland ungdomarna, framför allt bland killarna. Den här kulturen har Norrtäljes skolpolitiker och skolpersonal arbetat hårt för att bryta, och elevernas resultat har också förbättrats de senaste åren.

De som läst naturvetarprogrammet läser ofta vidare. Så även om det är svårt att fylla en extra klass naturvetare så finns det ändå skäl att låta fler läsa det programmet, till exempel genom att låta några av naturvetarna läsa en del ämnen tillsammans med teknikprogramselever. De Norrtäljeungdomar som vill skaffa sig en akademisk utbildning på naturvetarområdet skall också få en chans att göra detta.