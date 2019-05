Räkna med kraftfull soul när The Reputations från Texas kommer till Skebopuben

Anmäl text- och faktafel

De kallar det själv för ”power soul” – en genre med svängig sydstatssoul i modern tappning och med glamrockiga drag. Amerikanska The Reputations första skiva ”Begging for more” kom ut för två år sedan, ett år senare kom uppföljaren ”Electric power”. I en skivrecension i lokaltidningen The Austin Chronicle jämfördes bandet sångerskor Rockyanne Bullwinkel och Jenny Carson med Abbas vokalister: ”Föreställ er att Agnetha Fältskog och Anni-Frid Lyngstad vore besatta av Sam & Daves [en amerikansk soul- och R&B-duo som existerade 1961–1981, reds. anm.] andar”.

The Reputations är just nu ute på en fem veckor lång Skandinavienturné som innefattar ett besök på Skebopuben 1 juni.

”Detta powersoulband tar omvärlden med storm och vi i Skebo kan bara tacka ödmjukast för att vi får chansen att stifta bekantskap med de sex musikerna innan de enbart framträder på de riktigt stora scenerna”, skriver Skebopuben i ett pressmeddelande.