Nu gör Niklas från Norrtälje comeback i tv-rutan – från intriger i Paradise hotel till sex i Ex on the beach

Niklas Åkerlund har som sagt gjort tv förut och då beskrev han det för Norrtelje Tidning som "Det roligaste jag har gjort i mitt liv.” Han fick bara stanna i tre avsnitt av Paradise Hotel men fick ändå komma tillbaka på en tillfällig visit som riddare i avsnitt 11.

Så när chansen att vara med i Ex on the beach dök upp var han inte sen att nappa.

I en intervju med Metro säger 24-åringen att det var 100 procent roligare att vara med i Ex on the Beach då det inte är något spel med opålitliga personer som i Paradise Hotel. Nu kunde han istället bara släppa loss, ha kul och visa vem han verkligen är.

Han säger att tittarna nog kommer att uppfatta honom som en glad kille som bjuder på mycket glädje och är vän med nästan alla.

Och vissa av de andra deltagarna kanske han gillade lite mer än andra.

– Det är nog rekord för sex i tv den här säsongen. Det har varit varenda kväll och även på dagtid. Det blev ganska mycket, jag tror jag har provat på varenda lite vrå i huset, säger Niklas Åkerlund till Nöjesbladet.

I programmet åker ett gäng singlar till en lyxvilla på en paradisö för att festa och ragga. Men det finns så klart en tvist. Deltagarnas ex dyker upp en efter en för att ställa till med trubbel i paradiset.

Programmet sänds torsdagar och söndagar på Dplay med premiär den 28 mars. Tidigare säsonger har även sänts på Kanal 5.