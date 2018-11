Norrtälje sjukhus får fortsätta ta emot patienter från andra kommuner: ”Det kan bli en permanent lösning”

Anmäl text- och faktafel

I oktober fick Norrtälje sjukhus akutmottagning börja ta emot ambulanser från Österåker och Vallentuna.

Anledningen var att man inlett ett arbete med omstrukturering av alla länets akutsjukhus som påverkas av de stora omflyttningar som ska ske mellan gamla Karolinska sjukhuset och Nya Karolinska sjukhuset i Solna.

Akutpatienter från Vallentuna och Österåker kördes tidigare till Danderyds sjukhus. I oktober började man så köra dessa patienter till Norrtälje sjukhus.

Måndagen den 19 november skulle vara den sista dagen, men nu har den tidsfristen förlängts till den 31 januari 2019.

– Trycket på Norrtälje sjukhus är lägre än på Danderyds sjukhus, så tills vidare fortsätter vi till sista januari, säger Sune Forsberg, tillförordnad chefläkare och verksamhetschef på Tiohundra AB.

Trycket har under oktober ökat rejält på akuten vid sjukhuset.

– Vi har haft tio ambulanser som mest per dag, i genomsnitt har vi haft 6-7 per dag, berättar Forsberg om hur det varit under "vikarieperioden".

Hur har det gått då?

– Vi har inte hört om någon som klagat. Men vi ska följa upp det här noggrant, säger Forsberg.

Enligt chefläkaren på Norrtälje sjukhus har man ökat bemanningen vid vissa perioder på dagarna.

– Vi har bemannat upp akuten med fyra läkare istället för tre. Vi har anpassat flödet av personalen också, säger Sune Forsberg.

Tror du att det här kan bli en permanent lösning?

– Ja, det skulle kunna bli så, säger Forsberg.

Finns det tillräckliga resurser på Norrtälje sjukhus för att kunna ta emot alla dessa patienter permanent?

– Det har ju bara gått en månad, och det är ingen månad med högt tryck, till skillnad från sommaren. Men vi har bra kapacitet och en väl fungerande organisation, så förutsättningarna är goda, säger Sune Forsberg.

Beslutet att perioden nu ska förlängas till 31 januari 2019 har tagits av sjukvårdsförvaltningen tillsammans med Danderyds sjukhus.