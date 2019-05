Nicke Wagemyr tar med sig Frank Sinatra till Norrtälje: "Jag gör många av hans mest kända låtar"

Nicke Wagemyr har tunerat med sitt program "A tribute to Frank Sinatra" i många år och framfört de välkända låtarna på olika platser och i olika sammanhang.

Den 12 maj kommer han till Rodenkyrkan tillsammans med Gimo Big Band och sångerskan Sussi Järhult.

Han trivs i storbandssammanhang.

– Storbandsmusik är väldigt smittande. Det är musik som passar mig och jag sjunger i samma tonart som Sinatra, säger Nicke Wagemyr.

– Det är dessutom fantastiskt fina texter, textförfattarna beskrev kärlek med så fina bilder.

Programmet brukar gå hem hos publik i olika åldrar.

– Det är ett populärt program, det är därför jag har kunnat hålla på så länge med det. Musiken är så speciell och svängig, den går hem hos både hårdrockare och houseungar.

Frank Sinatra, född 1915 i Hoboken, New Jersey, blev som bekant en av världens mest kända, uppskattade och omtalade sångare. Och en av de absolut bästa, med hitlåtar som "My way", "Fly me to the moon" och "New York, New York".

Vad är det som är så speciellt med Sinatra?

– Hans fantastiska fraseringar när han sjunger. Man hör att han leker med dem. Storbandsjazz bjuder in till det, att frasera olika från gång till gång, säger Nicke Wagemyr.

I programmet gör han många av Sinatras mest kända melodier, men också en del material som är mindre känt. Mellan låtarna berättar Nicke Wagemyr om Frank Sinatras liv, med en hel del anekdoter. Själv upptäckte han Sinatra i vuxen ålder.

– Det var när jag blev lite äldre som jag kom in på den musiken, tidigare var det mest Beatles.

Nu har han haft Frank Sinatra som ständigt sällskap i många år. Men han har svårt att nämna någon favoritlåt.

– Det är en oerhört svår fråga, det finns ballader som jag älskar. "I´ve got a crush on you" är väldigt fin. Och "Come fly with me" är en fantastisk låt.

Han nämner också "My way", den låt som kanske är allra mest förknippad med Sinatra. Ursprungligen en fransk låt, som fick engelsk text av Paul Anka. Och blev världsberömd med Sinatra.

Tröttnar du inte på "My way?"

– Nej, faktiskt inte. Det är en så fin text, som berättar om mannen som ser tillbaka på sitt liv, svarar Nicke Wagemyr.

– Sinatra sade vid ett tillfälle: Nu ska jag sjunga nationalhymnen, när han skulle göra "My way". Det är en fantastiskt vacker text, om hur han har gjort allt, både det ena och det andra, men alltid på sitt sätt.

Konserten börjar kl 18.

A tribute to Frank Sinatra

Nicke Wagemyr

Gimo Big Band

Sussi Järhult

Rodenkyrkan, Norrtälje

Söndag 12 maj kl 18