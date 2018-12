NATTENS NYHETER: Rådjur sprang in i bil på Norrtäljevägen

Lokalt:

Under natten fick polisen in samtal om att en viltolycka inträffat i Norrtälje. Två rådjur sprang över vägen, varav ett sprang in i en bil.

Klart till halvklart och dis eller lokal dimma, men under dagen mulnande västerifrån. Dagstemperatur -2 till +1 grad, i natt åter klart till halvklart, uppehåll och 0-5 minusgrader. Västlig eller nordvästlig vind.

