Närgången pensionär pussade tonårsflicka – döms för sexuellt ofredande

Det var förra sommaren som mannen gick förbi flickans balkong i ett bostadsområde i Norrtälje och då blev inbjuden till lägenheten där flickan även hade ett par kompisar.

Mannen trodde att flickan bjöd in honom för att vara vänlig men flickan har efteråt satt att hon bara bjöd in honom på skoj och att hon fick panik när han kom in i bostaden.

Väl inne i bostaden blev mannen snabbt ombedd att gå igen men innan han gjorde det gav han flickan en puss.

Flickan, som var 14 år vid tillfället, har efteråt berättat att mannen drog henne intill sig, pussade henne och sa att hon var vacker. Flickan blev rädd och tyckte att ”den gamla gubben” var äcklig.

Mannen å sin sida menar att det var flickan som tog initiativ till närkontakt och att han bara gett henne ”en flyktig vänskapskyss”. Mannen har också sagt att han trodde att flickan var över 18 år.

Händelsen polisanmäldes inte omgående utan först efter att mannen också började ringa till 14-åringen. Ett av samtalen spelades in och spelades även upp under den efterföljande rättegången. Under samtalet sa mannen bland annat ”Jag älskar dig” och ”Ska vi avbryta vårt förhållande eller ska vi fortsätta.”

68-åringen har nu dömts för sexuellt ofredande till 70 dagsböter à 50 kronor, sammanlagt 3 500 kronor i böter. Han ska även betala tonårsflickan 7 000 kronor i skadestånd.