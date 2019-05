Lärarförbundet Norrtälje deltar i nationell protest: ”Våra medlemmar mår väldigt dåligt”

Anmäl text- och faktafel

NT har under en längre tid rapporterat om hur nedskärningarna inom skolan drabbar såväl skolpersonal som elever. I mitten av april anordnade Lärarförbundet Norrtälje en demonstration i samband med kommunfullmäktige. En liknande demonstration kommer att anordnas i samband med kommunfullmäktige den 3 juni, och nu på lördag kommer representanter från Norrtälje att delta i riksförbundets demonstration i Stockholm.

– Om vi inte ständigt agerar och högljutt protesterar så får politikerna en chans att vända bort blicken från oss, säger Lars Dalquist Öhlén (V) som är en av ledamöterna i Lärarförbundet Norrtälje.

Han tycker att det känns bra att delta i en protest som omfattar hela landet, för att på så sätt mobilisera de olika förbunden.

– Nästan alla kommuner går på knäna när det kommer till skolan, och vi fackansvariga arbetar nästan enbart med att släcka bränder och stötta våra medlemmar som mår väldigt dåligt.

Läs också: 24 miljoner kronor ska sparas in på skolan – Skoldirektören: ”Vi arbetar inom lagens ramar”

En av de saker demonstranterna vill rikta strålkastaren mot är det växande antalet elever per utbildad pedagog. Av samtliga län ligger Uppsala sämst till, med 102 elever per utbildad pedagog, men Stockholms kommer tätt inpå med 89 elever per utbildad pedagog.

Lars Dalquist Öhlén är orolig inför yrkets framtid. Den så kallade lärarflykt som det rapporteras om på många håll i landet syns även i Norrtälje kommun.

– När vi följer upp kontakten med våra medlemmar sig vi att allt fler byter bransch helt och hållet för att slippa oron, säger han.