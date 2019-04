Lärare tvingas undervisa utan material: ”Besparingarna har gått för långt”

Anmäl text- och faktafel

Malin är lärare på en låg- och mellanstadieskola i Norrtälje. Hon och hennes kollegor har sedan flera år märkt av att deras arbete blir lidande i takt med att skolans resurser krymper, men nu har nedskärningarna urartat säger hon till NT.

Bland annat tog ledningen i februari bort den pedagogiska måltiden, det vill säga att lärarna får subventionerad lunch eftersom de äter ihop med eleverna, för att sedan lova lärarna att få pedagogisk lunch terminen ut, för att slutligen dra tillbaka det löftet igen och säga att de omgående kommer att betala 600 kronor i månaden för att äta i skolmatsalen tillsammans med eleverna.

– Det är så konstigt att de lovar någonting och sedan drar tillbaka löftet. Det känns oseriöst, säger Malin.

Hon tror att förändringarna kommer att leda till att betydligt färre pedagoger äter lunch tillsammans med eleverna, att måltidsenheten får in mindre pengar, och att det blir svårare att få ut raster för pedagogerna. Men de besparingarna är inte det värsta förklarar hon.

Malin har valt att vara anonym då hon är rädd att hennes visselblåsning kan påverka verksamhetens rykte så att föräldrar tar sina barn till andra skolor.

– Det sägs att alla kommunens elever ska få en likvärdig utbildning men så är det inte i verkligheten. Vissa skolor har en Ipad per elev och jag måste boka långt i förväg för att våra elever ska kunna använda en dator. Vad värre är att vi inte har skolböcker så att det räcker till alla barn, säger hon.

Efter att man införde köpstopp på skolan får lärarna bara köpa in det som ledningen tillhör det allra mest nödvändiga. En stor del av undervisningen blir därför enbart muntlig, inte minst inom SO och NO som enligt Malin är de ämnen man tummar mest med.

– Politikerna är bekymrade över att skolresultaten går neråt, men det är ju inte så konstigt när vi inte ens har råd att köpa läroböcker. Jag har tio SO-böcker respektive NO-böcker på 45 elever, säger hon.

Bokbristen leder till att hon måste låta barnen sitta två och två, och i vissa fall tre och tre och läsa tillsammans. Malin tycker att undervisningen känns inhuman eftersom barn som inte läser i samma tempo nu tvingas anpassa sig efter varandra.

– Det är definitivt inte en bra inlärningsmiljö, säger hon.

En annan mellanstadielärare som NT kommer i kontakt med säger att hon har börjat känna sig uppgiven inför sin arbetssituation. Klasserna är så stora att hon omöjligt kan uppmärksamma varje elev, och eftersom skolan har tagit bort möjligheten att ta in resurspedagoger till barn med behov av särskilt stöd upplever hon att miljön blir allt mer otrygg både för dem, deras klasskompisar, och de vuxna.

– Lärarna tvingas bryta mot skollagen varje dag, säger hon.

Niklas Tärnholm är en av Lärarförbundets ordförande i Norrtälje. Han bekräftar lärarnas bild av situationen.

– Även om elevpengen är oförändrad så ser vi att verksamheterna förändras till det sämre, det behöver skjutas till mer pengar för det finns inget mer att ta av nu, säger han.

När NT når Niklas Tärnholm är han på väg till en övertalighetsförhandling angående en tjänst.

Han förklarar att tjänsten fortfarande behövs i verksamheten då det är samma antal elever men det blir allt färre lärare. Det är inte läge att ta bort elevassistenter och andra pedagoger utan lärarutbildning när arbetsbördan för lärare blir tyngre för var dag som går, förklarar han.

– Vissa skolor säger "vi säger åtminstone inte upp pedagoger här", men även om man inte aktivt tar bort tjänster blir det ändå en nedskärning i och med att effektiviseringen av tjänster och material drabbar elever och lärare, säger han.

Klockan 16 på måndag anordnar Lärarförbundet en demonstration utanför Norrtälje Sportcentrum mot nedskärningarna inom skolan.

Läraren Malin heter egentligen något annat.