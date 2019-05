Klicktoppen: Anrikt pensionat redo för nya ägare: ”Det är dags för nästa kapitel”

Anmäl text- och faktafel

Med anor från 1500-talet är pensionat Mats Persgården i Tomta i Grisslehamn redo att ta emot nya ägare som vill driva vidare Bed & Breakfastverksamheten som Josefin och Marcus Wallén köpte 2015. När de tog över rörelsen hade den varit etablerad sedan många år, men under makarna Walléns tid har en hel del hänt.

– Pensionatet var väl omhändertaget när vi tog vid, men vi har gjort en hel del större renoveringar av rummen och blanda annat gjort ett stort garage med en stor loge för fest och andra aktiviteter, säger Josefine Wallén.

Makarna Wallén hade ingen anknytning till Roslagen innan de köpte gården. Josefine kommer från Tibro i Västergötland och Marcus från Umeå. Efter några år i London och Stockholm blev pensionatet i Grisslehamn ett stort miljöombyte och äventyr, men nu bär det av till Josefines hemtrakter.

– Det är dags för nästa kapitel med ett lite enklare liv med småbarn. Verksamheten här är i full gång med bokningar och vi har både får och lamm på gården. Vi hoppas att vi kommer hitta rätt köpare som kan driva det vidare, säger Josefine Wallén.

Ryktet har gått att gården ska säljas och några intresserade röster har hörts. Efter bara några dygn på Hemnet leder Mats Persgården klicktoppen på sajten med över 7 700 visningar.

– Det är verkligen ett jättekul jobb och vi trivs fantastiskt bra på Väddö, vi älskar både miljön och människorna. På så sätt känns det lite vemodigt att sälja, men vi hade från början en femårsplan och nu är det dags, säger Josefine Wallén.

Under sina år med pensionatet har hon sett en förändring hos gästerna som unnar sig lite mer vardagslyx. De blir inte bara kvar något dygn för att ta en dagstur till Åland, många stannar gärna kvar för att koppla av och uppleva miljön.

– Förr var det också mer självhushåll, men i dag vill gästerna både uppleva den genuina, lantliga idyllen och samtidigt få servicen med sängarna bäddade, frukosten lagad och de uppskattar paketförslag med cykelturer, bastu, massage och liknande, säger Josefine Wallén som ser fram mot nya äventyr samtidigt som hon kommer att sakna mötet och samtalen med gästerna.

MATS PERSGÅRDEN:

Gården är uppkallad efter bonden Matts Persson som levde där mellan 1714 och 1777. Han omkom dramatiskt tillsammans med sin dräng och piga när deras båt gick under i en storm på väg till kyrkan. Bara hustrun överlevde. Men gården är äldre än så. Den nämns i jordeboken från 1555. Ägorna har styckats flera gånger under seklen, men omfattade en gång området ända från Vilhelm Mobergs gård i Söderäng till Albert Engströmgården i Grisslehamn. Mats Persgården var ett av få hus som skonades av den ryska armén under dess härjningar 1719. Det berodde på att huset var visthusbod och fullt med mat och dryck.

