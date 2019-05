Kicken spelar med Saxon-legendaren Biff Byford på Custom bike show – ”Han sjunger bättre än någonsin”

Anmäl text- och faktafel

De lärde känna varandra ute på spelningar och när Biff Byford behövde en trummis till sin soloskiva var det Kicken som fick frågan. Skivan gjordes i England för några månader sedan och innebar en något annorlunda inspelningsmiljö för den tidigare Poodles-medlemmen.

– Det var ett jävla tedrickande, jag har aldrig druckit så mycket te i hela mitt liv! Men hela vistelsen där, i Brighton och York, var såklart en upplevelse och Biff, 68 år gammal, sjunger bättre än någonsin. Tänk om man visste det när man var liten, att man en dag skulle spela in en skiva med Saxon-sångaren!, säger Kicken som lyssnade en del på bandet under sin uppväxt i Rimbo.

– Alla som kan sin gamla hårdrock har ju lyssnat en del på dem.

Gruppen bildades 1976 och brukar räknas in i genren New Wave of British heavy metal, fick stora framgångar under tidigt 80-tal och har i dag sålt över 23 miljoner skivor. Metallica, Megadeth och Mötley Crüe är bara några av alla hårdrocksband som under åren har hämtat influenser från bandet. Debutalbumet kom 1979 och därför firar de i år ett 40-årsjubileum, de spelar på Sweden Rock Festival nästa helg och i september kommer de till Gröna Lund. Men först sjunger alltså Biff Byford på Custon Bike Shows efterfest på Twin Club i Norrtälje.

– Jag har ju spelat på Custom Bike Show tidigare och i år fick jag frågan om det fanns en möjlighet att få hit Biff Byford som gäst också. Han är en legendar och gör egentligen inte sådana här grejer men i år fanns det en öppning eftersom jag känner honom. Chanserna för att han hade kommit till Norrtälje annars är ganska små, säger Kicken.

Exakt vad som ska spelas är lite höljt i dunkel, men helt klart är att det blir en del gamla Saxonlåtar.

– Ja, det är klart, flera av de stora hitsen. Just på lördag är vi ett stjärnspäckat gäng med gitarristen Rob Marcello från Danger Danger, den legendariska Mats Levén som tidigare sjöng i Candlemass, Pontus Egberg, basist i King Diamond och så ungtuppen Ludde Turner som var med i ”Idol” för några år sedan. Den som stannar hemma missar en hårdrockbox på läppen!, säger Kicken.

Fler akter före och efter Custom Bike Show

Fredag 31 maj:

Trubadur Ubbe & Kenta, klockan 18, vid klubbhuset.

Deepest Purple, klockan 19, vid klubbhuset.

Kizzed, klockan 21, vid klubbhuset.

Ballbreaker (AC/DC), klockan 23, vid klubbhuset.

Lördag 1 juni:

Marx Gallo & Hilltown Syndicate, klockan 12 i Societetsparken.

Green Fish, klockan 11–14 i Societetsparken.

Blue Comets klockan 14 i Societetsparken.

The David Harleyson Powertrio, klockan 19 vid klubbhuset.

Moose Brothers, klockan 21 vid klubbhuset.

Kickens Metal Allstars + Biff Byford (Saxon), klockan 23 vid klubbhuset.

VA Rocks, klockan 01.00 vid klubbhuset.

Blue Comets, klockan 21.30–01.30 i Bluestältet vid klubbhuset.