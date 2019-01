Ingen nyårsgala nästa år – men den kan komma tillbaka 2021

Anmäl text- och faktafel

På eftermiddagen den 1 januari var det dags – en nyårsgala ägde rum på scenen i Roslagsskolans aula. På scen stod konferenciererna Eva Rosén Lundqvist och Roslagens sparbanks Karolina Losell och uppträdde gjorde bland annat tenoren Florian Voss, sopranen Sanna Gibbs, Roslagens vokalensemble och medlemmar ur kungliga hovkapellet.

– Som helhet kände jag mig så lycklig efteråt över att vi har gjort det här, det blev en fantastisk konsert! Det fanns en sådan glädje bland musikerna som speglades ut över publiken. Musikaliskt har jag aldrig varit med om en så bra nyårskonsert som vi hade i år, säger Eva Rosén Lundqvist.

I aulan finns det plats för 548 sittande i publiken, men det blev aldrig fullsatt under konserten.

– Nej, vi hade 410 betalande i publiken. Men även om det fick plats fler så upplevde inte jag det som tomt och ödsligt, vi fick en väldigt fin respons från publiken, det var helt fantastiskt.

Konserten bekostades av biljettintäkter och så gick kommunen och Roslagens sparbank in med vardera 50 000 kronor i bidrag. För att då gå helt runt krävdes en fullsatt aula, när det nu inte var fallet så innebär det att kommunen står för återstående kostnad.

– Det här är ju ett projekt redan från början gå in med viss subventioner. Det kostar mycket med 18 musiker, solister, kör och dirigent. Om vi inte subventionerar skulle vi behöva ta det dubbla biljettpriset för att det skulle gå runt. Det fattades intäkter för drygt 100 biljetter så det får vi hämta upp under året. Det kommer inte drabba de som får bidrag från oss utan snarare kommer jag att få planera för det här när vi sätter ihop andra kulturprogram under året och då se över exempelvis vilka artister man kan ta in till olika evenemang. Andra saker kommer att få kosta mindre, men på helåret 2019 kommer vi kunna hämta hem det här.

Nyårsdagsgalan har varit ett oregelbundet återkommande evenemang i Norrtälje och, som det ser ut nu, kommer inte galan tillbaka 2020. Men kanske året därpå.

– Det går inte att planera in ett varje år, då skulle vi få jobba på ett annat sätt. Men kanske vartannat eller var tredje år. Det handlar inte bara om ekonomi utan om att det är ett stort arbete att få ihop volontärer och förbereda allt, det är inte så lätt att få folk att komma på nyårsdagen.

– Men det beror ju på vad som händer såklart. Jag såg en hel del politiker i publiken i år och tycker de att vi som kommun kan vaska fram lite extra stålar så kan man ju fundera på saken, säger Eva Rosén Lundqvist.