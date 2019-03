Högsäsong för stenskott stundar: "Enda tipset är att alltid hålla ett gott avstånd till bilen framför"

Orsakerna till ökningen är många enligt Johan Granholm, motorexpert på If.

- Dels har förstås antalet bilar ökat stadigt, men det förklarar bara en mindre del av variationen. Andra orsaker är att de gamla stänkskydden blivit allt ovanligare, att personbilarnas framrutor blivit tunnare, samt att grusningen av körbanorna är frikostigare i dag, säger Johan Granholm.

Högsäsong för stenskott på svenska vägar är övergången mellan vinter och vår.

På torrt och grusigt underlag, när de flesta fortfarande har vinterdäcken på, är det lätt att småsten fastnar och skjuts iväg från däcken. Detta resulterar i glasskador på framrutor och lyktor.

Under vårmånaderna är risken för glasskador ungefär 30 procent högre än under genomsnittsmånaden, enligt If.

"Stenskotten blir inte bara fler på våren – det har också blivit markant fler totalt sett under de senaste 20 åren. Enligt Svensk Försäkrings siffror rapporterades drygt 163 000 glasskador in till försäkringsbolagen år 1997, att jämföra med den senaste uppgiften i statistiken, från 2017, då samma siffra var hela 420 000 stycken" står att läsa i ett pressutskick.

Sett till antal anmälda skador är Spruckna glas är vanligast när det gäller anmälda skador på personfordon.

- Det bästa och egentligen enda tipset är att alltid hålla ett gott avstånd till bilen framför. De flesta skadorna uppkommer när man är den framförvarande bilen tätt i hasorna, konstaterar Johan Granholm.

Den som drabbas av stenskott ska så snabbt som möjligt ta sig till en glasverkstad.

- Små sprickor går ganska lätt för verkstäderna att åtgärda. Om sprickan är liten och kan lagas utan att hela rutan behöver bytas ut blir det heller inte någon särskilt dyr affär, bara 200 kronor.

– Många dröjer onödigt länge med att ta sig till verkstaden, betonar Johan Granholm.

FAKTA: Ökning av stenskott

Fem skäl till att det sker fler stenskott nu än förr.

► 1. Fler bilar på vägarna och tätare trafik.

Antalet bilar på svenska vägar har ökat under perioden, vilket förstås lett till fler skador. Samtidigt har trafiken blivit tätare med ökad risk för stenskott som följd.

► 2. Mer grus och dubbfria däck

De som håller vägarna körbara på vintern använder mer och mer grus och sand till att bekämpa halkan – bland annat för att användandet av dubbfria däck ökat. Dessutom är dubbfria däck ofta gjorda av en gummiblandning som gör att grus och småsten lättare fastnar i mönsterdjupen.

► 3. Tunnare framrutor

De nytillverkade bilarnas framrutor blir bara tunnare och tunnare, vilket ökar sannolikheten för att ett stenskott lämnar en spricka efter sig. En framruta är i dag runt 10 procent tunnare än för några år sedan.

► 4. Stänkskydd borttagna

För ungefär tio år sedan hade alla bilar stänkskydd som fångade upp mycket av det grus som slungas bak av däcken, men på nytillverkade modeller är de ovanliga. Dessutom sitter bakhjulen allt längre bak på fordonet, vilket också ökar risken för stenskott.

► 5. Ökad vägstandard

Vägarna har fått fler parallella körfält. Påkörning på ny väg – exempelvis på motorvägens accelerationsfält – och omkörning är de vanligaste orsakerna till stenskott.

Källa: Försäkringsbolaget If