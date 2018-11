Här är den vanligaste arbetsplatsen i Norrtälje kommun: ”Det bästa jag har gjort”

Helen Bäckman är i full färd med att trassla ut en grangirlang som snart ska bli del av julskyltningen i Presentaffär'n. Det är en anrik Rimbobutik, som säljer allt från stearinljus till smycken och prydnadssaker. Helen Bäckman köpte den för tre och ett halvt år sedan genom det egna företaget Helene B Design & Interiör AB.

– Jag hade jobbat i butik mer eller mindre hela mitt liv. Sedan tyckte jag att det var dags att prova något eget när chansen dök upp. Jag tyckte: ”man måste våga prova, nu är det tajm, sedan blir det för sent”, säger Helen Bäckman.

Det beslutet har hon inte behövt ångra, även om det blir mycket jobb.

– Det rullar på. Rimbo är litet men försäljningen ökar och Rimbo är på tillväxt. Jag lever på mina stammisar som alltid har handlat här. Folk vet var de ska köpa sina ljus och änglar. Man hittar saker som man inte hittar annars, säger Helen Bäckman.

Samtidigt har både omsättningen och vinsten ökat stadigt sedan företaget registrerades. Nya kunder hittar också till lokalen på Köpmannagatan mitt i Rimbo. Att anställa någon i butiken är dock inte aktuellt, även om Helen kan ta in en timvikarie under intensiva perioder, som nu till jul. Årsredovisningen beställer hon av en redovisningsbyrå, men annars sköter hon allting själv.

– Men det är samtidigt kul, det är ju mitt eget. Det är ju det man brinner för, säger Helen Bäckman.

Med sina 44 år är Helen Bäckman något yngre än medelåldern bland företagare i Norrtälje kommun, ett medel som ligger på 53,6 år. Kommunen har också en hög andel äldre företagare, faktum är att var femte har passerat den normala pensionsåldern om 65 år vilket är betydligt fler än genomsnittet både för Stockholms län och för riket.

Som kvinna sticker Helen Bäckman ut en hel del, då bara 17,8 procent av företagarna i Norrtälje kommun är kvinnor. Enligt Företagarnas rapport placerar det oss ändå på en god 45:e plats bland alla 290 kommuner i landet.

Lite längre ner på Köpmannagatan ligger klädaffären Familjemixen, som Petra Hedeby tog över så sent som i augusti. Efter 25 år som fritidspedagog kände hon att det var dags att hitta på något nytt i livet.

– Jag visste att jag ville göra något annat, och kläder har jag alltid varit intresserad av. Sedan dök det här upp, och vad ska man säga. Det är det bästa jag har gjort. Alla kommer någonstans till en punkt då man frågar sig ”ska man hålla på med det här ända till pensionen”? Om svaret då är nej får man ju tänka om. Det var många sömnlösa nätter, men jag ångrar det inte en dag, säger Petra Hedeby.

Även Familjemixen har funnits länge i Rimbo, och försett invånarna med både herr- och damkläder.

– Vi kommer inte gå plus 2018, av olika skäl. Men vi har en trogen kundskara som kommer in. Jag har redan hunnit med att ha både modevisning och kundkväll tillsammans med färgaffären Colorama. Man får jobba mycket för att dra in kunderna, men det är ju det som är roligt, säger Petra Hedeby.

Antalet företag i Norrtälje kommun har ökat med 70 procent sedan 1994

År 2017 fanns det sammanlagt 6 284 registrerade företag i Norrtälje kommun, jämfört med 3 661 år 1994. Det motsvarar en ökning med 70 procent. Det gäller både små och stora företag, men sådant som bostadsrättsföreningar, ekonomiska föreningar och stiftelser är undantagna.

Hittills i år har 320 nya företag startats i Norrtälje kommun. Sedan 1994 har mellan 300 och 400 företag registrerats varje år, enligt siffror från Bolagsverket.

53 procent av arbetsstyrkan i Norrtälje kommun jobbar i ett småföretag med färre än 50 anställda. Genomsnittet för Stockholms län ligger på 48 procent. Det vanligaste yrket inom den privata sektorn är butiksbiträde, följt av snickare, murare & anläggningsarbetare.

Vaxholms kommun har flest anställda i småföretag, 69 procent av arbetsstyrkan, och Sigtuna har minst antal, 30 procent enligt Företagarnas rapport.