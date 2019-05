Här är årets artister på skärgårdsturnén: ”Hoppade på det av ren nyfikenhet”

Anmäl text- och faktafel

Skärgårdsturnén är en konsertserie, där flera artister åker runt till olika platser med skeppet Tre Kronor i Stockholms skärgård i sommar.

I år blir det för fjärde året i rad, och konstnärlig ledare och kapellmästare är Tina Ahlin. Hon har med sig ett gäng kända artister på årets turné.

Artisterna är Viktoria Tolstoy, Ebbot Lundberg (känd bland annat från Soundtrack of our lives och Union Carbide pruductions) och Peter Carlsson (Blå Grodorna). Flera gästartister medverkar också.

Ebbot Lundberg är en av stjärnorna i gänget. Han var med i bandet "Soundtrack of our lives" under 18 år (1994-2012), ett band som fick världsrykte.

Lundberg har gjort flera turnéer i skärgården, bland annat "Ebbots ark" som har gått på tv i SVT. Den turnén gick på västkusten.

Nu blir det första gången turné för Ebbot Lundberg i Stockholms skärgård.

– Jag brukar göra turnéer på somrarna. Det var av ren nyfikenhet som jag hoppade på detta, berättar Ebbot Lundberg. Det enda jag inte tycker om är att det är mygg och inte tillräckligt salt, skrattar han.

Ebbot Lundberg har tidigare varit flera gånger i Roslagen och spelat i olika konstellationer. Bland annat på Knapp-Karlsson på Väddö och han har spelat med Weeping Willows på konsert. Han har också spelat flera gånger på Bluesfestivalen i Norrtälje.

Vad förväntar han sig då av årets turné?

– Ingenting, förutom att det blir action. Men det blir lite vad det blir. Det ska bli intressant och kul, hoppas han.

Vad kommer du spela för något?

– Jag har inte bestämt mig än. Det blir lite egna låtar och någon cover, och kanske någon ny låt. Jag har aldrig haft någon fast repertoar. Vi får se vad det blir, säger Ebbot Lundberg.

Skärgårdsturnén i Stockholms skärgård går i juli månad. Artisterna är med på fartyget Tre Kronor, där två mellanlandningar sker i Norrtälje kommun; Furusunds värdshus och på restaurang Kärleksudden i Norrtälje.

Turnén kommer till Furusunds Värdshus den 26 juli. Här kommer artisterna spela nedanför hotellet och värdshuset. Publiken får sitta på medhavda filtar och stolar.

Enligt Malin Jönsson, krögare på Furusunds värdshus, hade Furusund sålt mest av alla när biljetterna till turnén släpptes. Förra året var det 400 personer i publiken i Furusund när Skärgårdsturnén då kom på besök.

Dagen efter, den 27 juli, kommer Tre Kronor till restaurang Kärleksudden i Norrtälje för en konsert.

Skärgårdsturnén landar på fler ställen i Roslagens skärgård, som Rindö Redutt (28 juli), Fyrskeppsudden i Öregrund (24 juli) och Österskärs havsbad (23/7).

Det blir också ett besök i Tyresö slottspark den 22 juli.