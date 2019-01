Goda möjligheter att få ersättning av stormskador som upptäcks sent: ”Det är okej att vara lite slarvig”

Ett strömavbrott kan leda till en vattenläcka som inte upptäcks förrän flera månader senare. Eller så har några takpannor flugit av i stormen och nu regnar det in i sommarstugan. Men även om den som upptäcker skador sent har rätt till hjälp så rekommenderar försäkringsbolagen att man ser om sitt hus så snart det går.

– Om vi ska kunna fixa till en skada på ett schyst sätt så vill ju vi ha in information om den så snart som möjligt, säger Håkan Franzén, försäkringsexpert på Trygg-Hansa.