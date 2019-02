Galet med snö i Norrtälje – se läsarnas bilder från kaoset

Redan på fredagen drog snön in över Norrtäljeområdet och det kom rejält med snö. Under lördagen var det uppehåll i snöandet innan det drog in ett nytt snöområde.

– Sammanlagt under de tre dagarna kan det komma mellan 15-20 centimeter snö, säger Ian Engblom, meteorolog på Foreca.

