Fråga veterinären: ”Hjälp, min kanin gräver i mattan - hur kan jag få honom att sluta?”

Min kanin har alltid varit mycket lugn men sen någon månad har han börjat gräva i mattan i vardagsrummet. Han är 6 månader gammal. Hur kan jag få honom att sluta med det?

Att en kanin gräver är ett normalbeteende och det är typiskt att det börjar i just den åldern. Det kan vara ett problem för ägaren om kaninen gräver på olämpliga ställen, men kaninen förstår inte att det är fel. Har man kaninen i utehage är det viktigt att gräva ner staketet eller ha en riktig botten för att kaninen inte ska gräva sig ut. Innekaniner uppskattar ofta att ha en grävlåda där det är tillåtet att gräva i lämpligt material. En kanin som bor inomhus behöver berikning. Annars blir livet lätt tråkigt, speciellt om kaninen inte har en kompis. Det är viktigt att kaninen får plats att röra på sig, det går inte att ha en kanin bara i buren. Se till att rummet där kaninen vistas är kaninsäkert. Det betyder att du skyddar sladdar och tar bort allt som kan vara farligt för kaninen, t.ex. giftiga växter. Det är även viktigt att miljön är strukturerad på rätt sätt. Har man flera kaniner ska de inte behöver bråka om resurser som matskål, gömställen eller hyllor. Berikning betyder inte att man behöver skaffa en massa dyra leksaker. Många kaniner tycker att det är roligt att gnaga på äppelkvistar, bita sönder en kartong eller leta efter gömt foder. Variera berikningen och försök hitta olika saker som just dina kaniner tycker är roliga. Är kaninen upptagen med annat som vi människor tycker är lämpliga sysselsättningar så kommer han inte behöva gräva sönder din vardagsrumsmatta.

Barbara Köchli, legitimerad veterinär

Hej! Jag var ute med min hund i skogen och nu har han börjat halta. Hur akut är det att åka till veterinär?

Hej! Det finns många saker som kan göra att hunden haltar, t.ex. en muskelsträckning, ett brutet ben, en pinne som hunden fått in i tassen, ett slag som gett ett blåmärke och mycket mer. Det du kan göra själv är att försiktigt känna igenom benet och se om du hittar sår eller andra skador. Ser klorna och trampdynorna ok ut? Om det finns ett sår är det bra att klippa bort päls runt det och spola ur det med koksaltlösning för att få bort skräp och kunna bedöma om du måste in till veterinären. Om du inte hittar något sår går det oftast bra att vänta ett par dagar, låta hunden vila och se om det blir bättre. Undantagen är om hunden inte kan stödja på benet alls, om benet är väldigt svullet eller om det handlar om en valp eller unghund som fortfarande växer. I dessa fall kan det vara mer bråttom och då tycker jag att man ska kontakta en veterinär direkt. Du bör även ringa veterinären direkt om hunden känns sjuk, t.ex. inte vill äta eller är slö. Om hunden inte blir bättre trots att den fått vila någon dag tycker jag att den ska undersökas av en veterinär.

Johanna Puhakka, legitimerad veterinär