Fotoutställning om miljön manar folk till eftertanke: ”Jag hoppas folk tar sig en funderare”

Tidigare har de egentligen bara ställt ut gemensamt under den årliga Hallstaviksdagen, och då inte under ett gemensamt tema. Så när klubben fick en förfrågan från Häveröbygdens konstförening om att ha en utställning under hela sommaren i Hallstaviks konsthall tackade de ja – och bestämde sig för att det skulle bli svartvitt och på temat miljö och klimat.

– Vi ville att utställningen skulle hålla ihop, så nu blir det bilder på allt från skräp på marken till vindkraftverk, säger ordförande Carita Holmberg från Herräng.

Hon är själv en av sju lokala fotografer som ställer ut, en annan är hennes make Staffan Holmberg, som bland annat har tagit en bild i Roslagen på en dovhjort med elstängsel uppsnärjt i sina horn. Djur som far illa återkommer i utställningen, en bild är särskilt stark.

– Det är en bild på resterna av ett rådjur som har trasslat in sig i taggtråd. Det är bara resterna av det som hänger kvar. Det här är inget glatt tema, direkt. Utställningen heter ”Varför?” och jag hoppas folk tar sig en funderare kring vilka spår vi lämnar efter oss i naturen och om det finns mer hållbara alternativ, säger Carita Holmberg.

Utställningen har vernissage 29 juni och pågår till 30 augusti.