Fick löfte om att köpa Singö skola för 381 000 kronor – nu har kommunen höjt priset

Anmäl text- och faktafel

Om två veckor, på midsommarafton, kommer 1000-talet personer samlas och dansa kring midsommarstången på ängen mellan hembygdsgården, kyrkan och den nedlagda skolan på Singö.

- Förra året fick vi göra kaffe till 600 personer, säger Anki Willix, en av de 350 fastboende på ön och styrelsemedlem i Singö Utveckling. Midsommarafton är årets stora höjdpunkt.

Men just nu har Singöborna annat att tänka på.

På söndag, den 9 juni, har föreningen Singö Utveckling kallat till ett extra medlemsmöte för sina 170 medlemmar. Det handlar om att ta ställning till de senaste förslagen från kommunen angående ett eventuellt köp av skolfastigheten. Förslaget innebär att Singö Utveckling bland annat erbjuds en mindre avstyckad tomt tillsammans med en av skolbyggnaderna för 550 000 kronor och att föreningen får arrendera den övriga delen av fastigheten för 3 800 kronor i månaden, med hyresfritt de första tre åren.

- Vi får se hur medlemmarna ställer sig till alternativen, säger Britta Lundqvist, en av styrelsemedlemmarna.

Men att allt hamnat i det här läget är för föreningen en gåta. Och det är kanske inte så konstigt att föreningen och dess medlemmar känner sig lurade.

Föreningen fick nämligen, av det förra politiska styret i kommunen, ett muntligt löfte om att köpa hela fastigheten (en skolbyggnad, en matsalsbyggnad samt 13 000 kvadratmeter mark) till bokfört värde, 381 000 kronor. Det skrevs även ett "letter of intent" från kommunens sida, där man fastslog avsikten att sälja fastigheten till Singö Utveckling. Och man har från föreningens sida under lång tid efterlyst ett köpekontrakt för att slutföra köpet. Detta efter att medlemmarna samlat in pengar till köpeskillingen.

Men under våren spreds ryktet. Föreningen fick veta via omvägar att kommunen hade höjt priset.

Det visade sig stämma.

Nu har priset höjts till 2,5 miljoner kronor för hela fastigheten. Och även om föreningen köper en avstyckad fastighet (skolbyggnaden med omkringliggande tomt), för 550 000 av kommunen och arrenderar resten enligt det nya förslaget, så blir summan betydligt högre än den som man blev lovade från början.

Besvikelsen är förstås stor.

- Det är så många gånger som vi bett om svar, bett om köpekontrakt, men det har inte hänt någonting, vi har inte fått några besked, säger Britta Lundqvist. Kommunikationen har varit under all kritik. Och så plötsligt får vi höra ryktesvägen att priset på fastigheten har höjts.

- Vi känner oss väldigt uppgivna, säger Peter Wahlfort. Det känns som om vi får kämpa i motvind reda innan projektet ens startat upp. Även om diskussionerna med kommunen nu är tydliga tycker vi att de tänker fel.

Kommunen hänvisar till att en försäljning till en ekonomisk förening, till underpris, är ett brott mot kommunallagen. Föreningen, i sin tur, menar att det som hänt är ett skolexempel på ihålig landsbygdspolitik. Och att man från kommunens håll borde haft kunskap - eller i alla fall nämnt - detta tidigare i processen.

- Men vi tycker inte att det här handlar om att följa lagen det handlar om en princip, säger Britta Lundqvist, styrelsemedlem i Singö Utveckling. Vill man eller vill man inte ha en levande landsbygd? Det finns exempel från andra kommuner där man låtit den här typen av köp gå igenom för att rädda fastigheter och mark och därigenom har man sett till att landsbygden utvecklas. Det är solskenshistorier. Det är samma sak här. Vill kommunen så kan kommunen. Men det är tydligt att den politiska viljan inte finns.

Singö kyrka, Singöaffären och Singö skola utgör ett naturligt nav på ön. Så har det varit så länge någon kan minnas. Det är en naturlig mötesplats för Singöborna. Föreningens styrelsemedlemmar säger själva att målet med övertagandet är att lyfta bygden och skapa förutsättningar för en bra utveckling på ön.

Singöborna kämpar nu och har kämpat förr på Singö.

När ICA:s villkor bidrog till att den tidigare affären lades ned tog öborna saken i egna händer och lyckades samla ihop kapital för att bygga och starta en ny affär på ön. Det blev en framgång. Även skolan har man kämpat för, trots att hotet om nedläggning kommit och gått under i stort sett varje mandatperiod. Men kampen visade sig vara förgäves för några år sedan. 2015 lades skolan ner.

Skolan, som uppfördes i 1847, byggdes till en början av Singöborna själva och skänktes till kommunen.

Nu, drygt 170 år senare, vill man ha den tillbaka - till de villkor föreningen blivit lovad.