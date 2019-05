Fick inget fiber trots avtal – Tommy på Gräddö får ändå inte säga upp sin tjänst från IP Only: ”De vill hålla mig som livegen”

Anmäl text- och faktafel

Fiberbolaget IP Only har flera gånger blivit anmälda till Allmänna reklamationsnämnden för att inte ha levererat den tjänst som de utlovat. Tommy Lind bor i Koholma, Gräddö, och är en av dem som nyligen anmält fiberbolaget IP Only till ARN.

I mars för två år sedan beställde han fiber från IP Only. Men efter den avtalade leveranstiden på 24 månader har han fortfarande inte fått något fiber.

– Eftersom de har utlovat att leverera tjänsten inom 24 månader så anser jag avtalet upphör automatiskt efter 24 månader. För formens skull valde jag då att häva avtalet. Men IP Only hävdar att de har rätt att förlänga avtalet ensidigt utan mitt godkännande och utan att tala med mig. Då är man ju livegen för all tid och evighet så länge IP Only tycker så. Bara det i sig är negativ avtalsbindning vilket är förbjudet i svensk lag.

För att bli fri från avtalet kräver IP Only en avgift på 6900 kronor.

– Det är en ganska märklig situation att jag ingår ett avtal och förväntar mig få en tjänst levererad inom 24 månader och för att då häva avtalet kräver de pengar från mig, det är ju alldeles absurt.

Flera andra i Koholma by har också ingått avtal med IP Only. IP Only hävdar att ogynnsamma förutsättningar för fibergrävningar i området är en orsak till det uteblivet fiber.

– Mig veterligen brukar man ju bara gräva ner fiber 30 centimeter under vägen och det kan man också göra i den här byn. Då har man inga problem med stora stenar eller åkermark. Så enligt mig är IP Only ute och cyklar.

Lind har inte en enda gång fått ett skäl från företaget varför de vägrar uppsägningen.

– De hävdar att vi har fått ett byggbeslut men det har vi inte fått. Jag har även varit i kontakt med bolagets underentreprenör som gick i konkurs och de säger att de inte fått något byggbeslut angående Koholma.

IP Only:s presschef Niclas Karnhill berättar att de inte ännu fattat beslut i Tommy Linds ärende. Detta trots att IP Only tidigare beslutat att Tommy Lind inte får häva avtalet utan extra kostnad och ärendet nu prövas i ARN.

– Vi tog emot ärendet för några dagar sedan och har därför inte fattat beslut om begäran att få häva avtalet utan avbeställningsavgift.

Ni hänvisar till ogynnsamma markförhållanden som en orsak till förseningen. Stämmer det?

- De ogynnsamma markförhållandena som vi kommunicerat till kunderna avser området i sin helhet, inte specifikt marken på denna kunds fastighet. Självfallet finns det delar i området som inte har lika stora utmaningar, men en förutsättning för att denna kunds anslutning ska kunna slutföras är att anslutande nät står redo, säger Niclas Karnhill.

Tommy Lind är inte ensam om att få vänta på fiberutbyggnad. Tillsammans med några andra i Koholma har han startat en fibergrupp med målet att få fiber till byn från Norrtälje energi.

– Det är jätteviktigt att få infrastrukturen att fungera här i Koholma. Mobilnätet är bra men det är väldigt instabilt när flera är inkopplade på det samtidigt. Då räcker inte kapaciteten till här ute, speciellt inte på somrarna. Som egenföretagare är det extra frustrerande att inte ha en ordentlig förbindelse till yttervärlden, säger Tommy Lind.

Under stormen Alfrida då träden låg nedfallna över vägen och mobiltelefonerna inte fungerade konkretiserades behovet av fiber.

– Hade vi haft nedgrävd fiber så hade vi åtminstone haft kontakt med yttervärlden. Batteriet i mobilstationerna räckte i fyra timmar så vi fick ingen kontakt med yttervärlden på fyra till fem dagar. Det var en ju mängder med människor som blev oroliga och så är det ju företagskontakter som inte heller gick att hantera.