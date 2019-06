En hyllning till två av jazzens stora: Konsert i Väddö kyrka med kända låtar på programmet

Nat King Cole och Anita O'Day hyllas i konsertprogrammet, som har premiär den 23 juni och framförs i Väddö kyrka den 30 juni.

Två storheter från jazzens värld, som framfört mängder av låtar ur den stora amerikanska sångboken.

– Förutom att han sjöng fantastiskt var han en oerhört duktig pianist, säger Claes Crona om Nat King Cole.

Claes Janson är en välkänd jazz- och bluessångare, som spelat i Roslagen många gånger. Vid konserten i Väddö kyrka framträder han tillsammans med Ellen Andersson, en ung jazzsångerska som fått priser på senare tid.

De sjunger dels solo, dels duetter.

På konsertprogrammet finns kända melodier som Honeysuckle Rose, Fly me to the moon och Tea for two.

– Publiken kommer att känna igen allt vi gör, säger Claes Crona, som själv har spelat med Anita O'Day i New York på 70-talet.

Konserten inleds kl 18.