Efter bröstcancern – nu cyklar Lina till Paris för att samla in pengar till Barncancerfonden

Anmäl text- och faktafel

För 2,5 år sedan fick Lina Andersson i Norrtälje ett besked som ingen vill få – bröstcancer. Endast 30 år gammal fick hon ta jobbiga beslut och genomgå tunga behandlingar. I dag mår hon bra. Väldigt bra.

– Efter att ha jobbat ett tag och kommit tillbaka till vardagen, kände jag att jag ville göra något, hjälpa andra. Det är nog en del i min process efter sjukdomen, säger Lina Andersson.

När hon hörde talas om ”Team Rynkeby - God Morgon” och deras välgörenhetsprojekt där de cyklar långa sträckor för att samla in pengar till Barncancerfonden, anmälde hon sitt intresse att delta. Hon tycker om att träna och 2015 cyklade hon Halvvättern.

– Jag gjorde halvklassikern och kände att cykel var det som jag var bäst på. Fast jag hade inte suttit på en cykel sedan dess när jag anmälde mig till det här, säger Lina Andersson.

Då passade det bra att vara med i välgörenhetsprojektet och samla in pengar till Barncancerfonden.

– Det är ju perfekt att göra en god sak och samtidigt bli vältränad på köpet, säger Lina och skrattar.

Men det var inte bara att anmäla sig som frivillig att cykla till Paris. Det var hårda antagningskrav med sex intervjuer, krav på hårdträning, att själv jaga sponsorer plus att kunna betala allt som har med cyklingen att göra ur egen ficka. Tillslut blev hon antagen i lag ”Team Rynkeby God morgon Täby”.

– Det heter sponsorer, men borde heta ”gåvogivare” för alla pengar som samlas in går till Barncancerfonden till 100 procent. Som deltagare har jag själv betalat specialcykel, kläder, skor, hjälm och andra kringkostnader som följebil, kost och logi, flygbiljett med mera. Jag är nog uppe i omkring 60 000 kronor, men då har jag köpt lite extrautrustning och varit på träningsresa också, säger Lina Andersson och betonar att det är värt varenda öre.

”Team Rynkeby” grundades i Danmark 2002 då några motionscyklister cyklade till Paris och skänkte sponsorpengarna till en barncanceravdelning på ett danskt sjukhus. Sedan dess har laget fortsatt och andra har hakat på. Insamlingarna har gått rasande bra och lagen i Danmark har hittills samlat in 272 miljoner kronor. Svenska lag gick med 2011 och har också lyckats få in stora summor, totalt 117 miljoner kronor varav 35 miljoner förra året.

– Jag tror det blir en rekordsumma för de svenska lagen i år, säger Lina.

I dag är 2 100 motionscyklister och 450 funktionärer från sju länder med i projektet; Danmark, Sverige, Norge, Finland, Island, Färöarna och Tyskland. Sammanlagt har alla länders lag skänkt – håll i er – drygt 451 miljoner kronor.

– Team Rynkeby - God Morgon är den största enskilda bidragsgivaren till barncancerfonden, säger Lina.

För att samla in pengar har laget bland annat arrangerat ”Skolloppet” där barn frivilligt springer det de orkar under en timme och med hjälp av bidragsgivare samlar in pengar efter prestation.

– Loppet var den 3 maj och drog in åtta miljoner kronor. Långsjöskolan och Svanberga skola var med från Norrtälje kommun, det var riktigt roligt. Men det viktiga är inte att dra in pengar utan att man deltar och springer för barn som inte kan springa.

Lina var också ute i skolorna och berättade om loppet och informerade om cancer eftersom hon själv har varit sjuk.

– Det var viktigt att få prata om cancer med barnen. Ena stunden berättade någon om sin mamma som gått bort i cancer och i nästa stund frågade man om vilken färg cykeln har.

Den 29 juni går starten för Täby-lagets 37 cyklister och nio servicepersonal. I åtta dagar ska de cykla 122 mil från München längs vackra landskap i Tyskland, Österrike, Schweiz och Frankrike. När det når målet i Paris den 6 juli väntas pompa och ståt.

– Alla 2 100 cyklister ska komma in till Paris samtidigt. Det är stort, säger Lina.

I publikhavet kommer familj och vänner till Lina också stå och heja på, men risken finns att det inte blir så mycket firande på aftonen.

– Jag har sagt att de nog får gå ut och äta på kvällen utan mig. Det lär ju inte bli en semestertur och i bästa fall kanske vi hinner stanna och ta några bilder. Men det beror på hur många punkteringar det blir och kedjor som hoppar av. Kul blir det hur som helst, säger Lina Andersson och skrattar– som vanligt.

Men bananer – som krockkudde? Förklara.

– En som deltog förra året kraschade, men klarade sig bra tack vare att han landade på bananer som han hade i tröjan som färdkost, så nu ser jag till att jag har en banan vid varje höft, säger Lina och gapskrattar.