De 49 mäktigaste i Norrtälje kommun – den alternativa versionen

49. Kepsgubben som är på väg in i rondellen

Kommentar: Du kanske tror att du bestämmer över ditt liv, över din bil. Du kanske till och med har rätt i sak - att det var du som var först inne i rondellen och att det var gubben som körde in i dig, inte tvärtom. Men keps-gubbar lyssnar inte på sånt trams. De styrs av två alternativ - tveka eller bara köra. Problemet är att man aldrig vet vad de väljer förrän det är försent. Kepsgubbarna bestämmer. Vare sig du, eller de, vill eller inte.

48. Dumper-förare

Kommentar: Dessa gula vedervärdiga monster, alltså dumprarna - inte förarna, är egentligen det enda skälet till att utomjordingarna ännu inte erövrat jorden. De vågar helt enkelt inte. Möter man en dumper i en kurva vet du nämligen att du bara är ett litet litet misstag från döden. Människorna som kör dessa vidunder är väldigt medvetna om just det också. De har fullständig makt på våra vägar.

47. Finlandsfärjorna

Kommentar: Alla ni som suttit i en optimistjolle i stiltje och febrilt vickat fram och tillbaka på rodret mitt i Furusundsleden medan Silja Serenade dyker upp i horisonten vet vad jag menar. Ni andra - sätt er aldrig i en sådan situation. Det finns nämligen inte ett enda exempel i världshistorien på en Finlandsfärja som lyckats bromsa i tid.

46. Tanten som står före i kön

Kommentar: Det finns en viss kategori av människor som man aldrig vill hamna bakom i affären. Tanterna. De plockar upp sina portmonnäer och räknar mynt efter mynt, noggrant och försiktigt. Det gör att människorna efter i kön blir försenade. Denna försening sprids sedan som en löpeld eftersom de som stod efter tanten i kön blir försenade till möten, jobb, i trafiken, vilket i sin tur gör andra människor också blir sena. En sen tant på Coop i Grind kan alltså få förseningseffekter i hela världen.

45. Dörrvakten

Kommentar: Oavsett berusningsgrad är det alltid nervöst att möta dessa portvakter till himmelriket. Det känns alltid som om de tittar dig rakt in i själen och ett enda litet misstag, ett enda litet felsteg, så är du rökt. Oavsett om du gjorde misstaget för 20 år sedan eller i förrgår. Det känns alltid som om man får be om lov för att komma in på krogar med dörrvakter. Du är i underläge redan från början. Så är det bara.

44. Flaggvakter vid vägarbeten

Kommentar: Att ta sitt jobb på fullaste allvar är förstås en bra sak i grunden. Det är lättare att få något gjort då. Men flaggvakter? De har ju en enda uppgift - att lyfta på armen med flaggan eller att inte göra det. Ändå känner man sig som ett litet barn som snattat tuggummi varje gång man ser dem i ögonen. Ett enkelt tips: Titta inte på dem. Då ser de din svaghet.

43. Personer som säger nej till alla förändringar

Kommentar: Det finns alltid människor som står upp för sin sak. Som inte är beredda att vika en tum om de känner att de har rätten på sin sida. Det är något vackert och bra med det - att det i grupper om fler än en människa alltid finns en person som inte riktigt vill. Problemet är att de oftast får som de vill.

42. Färjkarlen

Kommentar: Förlåt, jag var ju bara lite sen. Det går väl att fälla upp bommen igen? Snälla! Jag är ju sen till jobbet och mitt jobb är jätteviktigt. Jag är ju flaggvakt! Barnen är åksjuka, frun är gravid! Kan du inte göra ett undantag för en gångs skull och fälla upp bommen igen? Snälla? Skulle inte tro det.

41. Personalen vid återvinningsstationen

Kommentar: Hmm. Hur var det nu? Kan jag kasta den här lackerade laminat-bokhyllan bland brännbart eller inte? Eller leksaken i plast med hjul av stål? Äsch. Jag kastar i den också, det är ju ändå bara bråte i containern. Hoppas ingen ser.

Men det gör dom. Alltid.

40. Bilbesiktaren

Kommentar: Gratis kaffe under väntetiden, visst, men det är en klen tröst när en bilbesiktare - eller vad de nu har för titel - spänner ögonen i dig och säger att "jag ska bara köra ett varv också".

Det var den sommarsemestern det. Nya bromsbelägg i fram istället för Kreta i augusti.

Det blir lätt att förklara för barnen.

39. Parkeringsvakten på Knutby Torg

Kommentar: Man tittar åt höger, ingen där. Man tittar åt vänster, ingen där. Man tittar bakåt och man tittar framåt. Nej, ingen där, parkering tom. Man springer in och köper en skruvmejsel i affären. Man kommer ut igen. Man tittar på vindrutan. En gul lapp. Man tittar åt höger, vänster, framåt och bakåt. Fortfarande tomt på parkeringen.

38. Postmannen

Kommentar: Glömt att tömma brevlådan? Om du inte visste det tidigare så ska du veta att det är ett brott mot mänskligheten. Postmannen måste nämligen ta nykommen post och knyckla ner alltihop så att det inte går att stänga locket. Så långt är det inga problem. Men postmannens hämnd kommer att komma, du vet bara inte på vilket sätt, var eller när. Men den kommer, var så säker.

37. Broöppnaren i Älmsta

Kommentar: Tänk dig själv. Tänk dig att vara den som bestämmer vilka som får åka ut till Väddö och Singö. Att vara den som avgör om folk ska hinna med Ålandsfärjan eller inte. Detta är norra Roslagens mest mäktiga jobb, kommundirektör är inte ens i närheten. Sedan kanske man får sparken direkt efter att ha hindrat några busslaster med turister, men det är en senare fråga.

36. Den som inte kan högerregeln

Kommentar: Först ett klargörande: Det spelar ingen roll om du kan högerregeln. Detta eftersom en majoritet av rospiggarna tror att högerregeln är något som Alliansen hittat på i en budget. Det är dock statistiskt bevisat den som inte kan högerregeln bestämmer i korsningar. De som kan regeln vågar nämligen inte ens köra.

35. Personalen på Green Landscaping

Kommentar: Makt handlar om att bestämma. Och för den som försökt ta sig fram på en cykelväg när Green Landscaping håller på att fixa något oklart i ett dike vet att det nästan är omöjligt att flytta på sig. De har ju ett jobb att sköta, du är förmodligen bara på väg till ditt. Däremot så är Norrtälje stad kanske vackrare än någonsin. Så säg inget dumt, är ni snälla.

34. Sopbilen

Kommentar: Har du någon gång vaknat ur en mardröm med ett pulserande pipande ljud i huvudet utan att veta vad det är? Nu vet du. Det är sopbilen som backar. Ej att förväxla med glassbilen som har ett liknande läte vid backning men som inte ens är i närheten av samma makt över asfalterade ytor. Makten över barnen tillhör dock glassbilen.

33. De nya parkeringsautomaterna

Kommentar: Det fanns en tid då julhandeln bara innebar stress över köer, shoppinglistor och trängsel. Att ens behöva tänka på hur mycket tid det är kvar, med mera, kan få vem som helst att flippa ur a la Michael Douglas i filmen "Falling down". Dessutom ser apparaterna raljanta ut, lite hånfulla på något vis. Men det kanske handlar mer om mig.

32. Roslagsflugorna

Kommentar: Ni vet den härliga känslan. Att ligga med foten utanför täcket en varm sommarmorgon. Ni vet också hur det känns när en illvillig sommarseg slö gulaktig fluga sätter sig på nämnda fot. Du är för trött för att hämta en flugsmälla och det är för varmt att ha foten under täcket. Ibland är makt synnerligen irriterande.

31. Militärer/hemvärnsgubbar/militärfordon

Kommentar: I krig är dessa människor/fordon/gubbar förstås bra att ha och många gör också ett fantastiskt arbete även i fredstid, kanske särskilt efter stormar som Alfrida som drabbade Roslagen nyligen. Men det är något konstigt med människor som har vapenskåp hemma. Så är det bara. Men det vågar man väl inte säga i det här jävla landet.

30. Tandläkaren/Tandhygienisten

Kommentar: Först gapar man i fruktan. Sedan av smärta. Sedan i förvåning över prislappen. Men tandläkare går knappast att ifrågasätta eftersom det alltid kommer ett nästa besök. Och ett nästa. Och med tanke på den vapenarsenal av borrar och vedervärdiga instrument tandläkaren har, är det kanske den sista yrkeskategorin man vill göra sig ovän med. De har makt, utan tvekan. Det är trots allt du som ligger ner och gapar.

29. Bankkontakten

Kommentar: Banken äger förmodligen allt det du tror att du äger. Det innebär i sin tur att de har makten över dig, trots att du knappt vet om det. Och det känns alltid som att stå med mössan i hand och be om någon typ av veckopeng så fort man har med banken att göra. Men det är tur att de finns! Annars skulle ingen ha råd att bo någonstans.

28. Folk som tränar

Kommentar: Att älska dåliga actionfilmer, palmolja och transfetter duger inte längre. Du måste träna också. Och hur avog din inställning än är så kommer det dåliga samvetet krypande så fort du ser ett par löparskor. Och vilka köper löparskor? Folks som tränar förstås. De har makten att ge dig dåligt samvete. De borde skämmas, faktiskt.

27. Asfalterare

Kommentar: Vet inte hur det är med er, men visst känns det som att ett av världens tyngsta fordon är en sån där asfaltsmaskin? Eller en sån tillplattningsmaskin som plattar till innan asfalteringen, hur tung är inte den och vad heter den egentligen? Det här är hårda människor med hårda apparater. Oftast i maskopi med flaggvakterna dessutom. Kör extremt långsamt förbi dem när de arbetar. Undvik ögonkontakt.

26. Bredbandsbolag

Kommentar: Har du problem med uppkopplingen? Gå in på vår hemsida. Hur fan då? I digitaliseringens tid hamnar man lätt i underläge, särskilt i en skärgårdskommun, eftersom normalt begåvade människor med största sannolikhet inte har en aning om hur digitalisering fungerar. Man säger ja, bara. Skriver på. Och känner sig alltid lurad. De företag med störst makt är de som förstått och har som affärsidé att du inget begriper.

25. Systembolagets personal

Kommentar: Att vara nykter men känna sig som onykter eftersom man försöker spela extra nykter är inget vinnande koncept. Du verkar nämligen onykter. Personalen är visserligen fantastiskt trevlig, inget snack om det, det handlar nog mer om oss kunder. För det är ju otroligt mentalt påfrestande att varje gång låtsas som att man besöker inrättningen för första gången. Särskilt när personalen säger "Hej, vad kul att se dig igen".

24. Huggormen

Kommentar: Du står vid en äng. Du måste gå över den. Någonstans därute ligger det en huggorm och njuter av tillvaron i det höga gräset. Det gör det alltid. Det vet du. Och vem är det då som egentligen har makten över åkern? Förståsigpåare och experter säger ofta, i uppläxande syfte, att ormen förmodligen är mer rädd än vad du är. Det är ren och skär lögn. Det är nämligen omöjligt.

23. Cykelreparatören Bo Liljegren

Kommentar: Fantastisk service och en fantastisk människa. Men jag vet inte hur många gånger jag cyklat omvägar runt hans verkstad eftersom jag, så att säga, inte sköter min cykel så bra som Bosse tycker att jag borde sköta den. Han har dessutom en skarp blick som, bara genom att titta på dig, ser om du ditt baklyse har svagt batteri. Och då är cykeln kanske inte ens med.

22. Gångtrafikanter

Kommentar: Det är förstås något vackert med tanken att människan är mäktigare än maskinen, men här har det väl ändå gått fel någonstans? Hur kan någon som går i en kilometer i timmen ha makten över mig som kör bil i 90? Det är som att låta Edward Blom bestämma över Usain Bolt i ett 100-meterslopp.

21. Förskollärare

Kommentar: Ursäkta, det var verkligen inte meningen att hämta fem minuter för sent. Nej, det ska verkligen inte hända igen. Ja, jag lovar. Förlåt förlåt. Ja, det ska jag verkligen tänka på till nästa gång. Nej, så får det naturligtvis inte gå till. Jaha, nej, det hade jag ingen aning om. Jaså, ni stängde tidigare i dag? Förlåt. Bet han Svante, 2 år, i ryggen? Oj då, det får jag ta upp med honom när jag kommer hem.

20. Busschauffören

Kommentar: De var betydligt elakare förr i tiden, det är en sak som är säker. Och med dagens teknik brukar det räcka med att säga hej på bussen, man kanske inte ens behöver göra det. Men de har makt, busschaufförerna. De sitter uppklädda, lite högre upp än vanligt folk och har vad man på många anstalter i Sverige kallar för "plitattityd". Så, nu är det sagt. Jag får förmodligen gå resten av livet.

19. Folk som står stilla och pratar mitt på cykelvägen

Kommentar: Frustrerande är bara förnamnet. Vad är detta för människor ens? Var är deras respekt för andra människor? Det här är den värsta formen av maktfullkomlighet och maktmissbruk. Att stå i vägen borde bestraffas betydligt hårdare än vad det gör i dag. Rättssystemet fungerar inte som det ska. De borde bältas.

18. Den polske karusellvakten på Rimbo marknad

Kommentar: Med gråtande barn står köar man i en halvtimme för ett åkhäfte. Med än mer gråtande barn står man sedan i en timme till själva karusellen. Och plötsligt, där står han. Med ett ansikte av sten när han stänger grinden framför näsan på de gråtande stackarna. Inga känslor alls. Ingen förståelse. Bara karusellmakt när det är som värst.

17. Sopbåtspersonalen

Kommentar: Skaffa en brygga, annars kommer vi inte. Skaffa en brygga! Ni har ingen brygga, det måste ni ha! Vore toppen om ni fixade en brygga till nästa gång! BRYGGA!!! Vad sägs om en brygga? Till slut fixade jag en brygga. Men de lägger ändå inte till vid den.

16. Bärgningskåren

Kommentar: Jaha, du. Det här ser verkligen inte bra ut. Det verkar som om kamremmen har gått av. Aj aj aj. Stå inte i vägen när jag backar bara. Stå där istället. Nej, inte där. Där! Där jag pekar!

Förlåt. Jag är bara nedbruten och svag. Krossad och pank. Kan du inte sluta backa och ge mig en kram istället?

15. Den första jultidningskillen/tjejen

Kommentar: Januari till oktober, inga problem. Men så, i november, knackar det plötsligt på dörren. Vill du köpa jultidningar? Egentligen inte. Men någon typ av god gärning måste man ju göra någon gång. Och köper man av den förste försäljaren, då kan man säga "tyvärr, jag har redan köpt", till den andre som knackar. Och den tredje. Fjärde. Och så vidare. Det brukar kännas skönt i hjärtat.

14. Kompisen som alltid ifrågasätter dina facebookinlägg

Kommentar: Men! Låt mig skriva idiotiska saker om jag vill, håll inte på att faktakolla och granska mina inlägg! Att jag förnekar klimathotet är dessutom ingen teori, det är ett faktum!

I en värld som trumpifieras är det trots allt viktigt att säga ifrån när dumheter sprids på internet. Och kunskap ger makt. Så är det bara.

13. Vild-Hasse

Kommentar: Har en unik förmåga att rimma kring förbipasserande marknadsbesökare och en marknad utan vild-Hasse är förstås ingen riktig marknad. Men att kliva in i hans atmosfär är samtidigt som att hamna i skottlinjen för en rysk pluton. Du kan inte fly, hur mycket du än vill. Rimmen haglar. Du har ingenstans att fly.

12. Gatusoparen

Kommentar: Vänliga själar egentligen, förstås. Ända tills de ser dig slänga något typ av skräp på gatan. Då hugger de som vore de gäddor och du en tvåledad vobbler. Detta angrepp kommer även om du råkar tappa skräp på gatan. I renhållningsarbetarens värld är det nämligen inte möjligt att tappa skräp. Man kastar skräp. Allt annat är bortförklaringar.

11. Servicerådgivare (årlig service på bilen)

Kommentar: När anmärkningarna på din nästan nyköpta bil fyller två A4-papper så inser man att det inte blir någon billig historia att åtgärda alla småfel. Men rådet, att ändå göra det eftersom bilen å så pass ny, måste ju ändå följas. Det är på något sätt servicerådgivaren som bestämmer över din bil. Och det känns lite konstigt eftersom det är du, inte servicerådgivaren, som köpt den.

10. Den lokala plogbilsföraren

Kommentar: Hjälpsamma människor i grunden, men de verkar ha ett inbyggt hat mot felparkerare och det är väl där, antar jag, som sådana som jag kommer in i bilden. Ska man leva ett fullgott liv och dessutom trivas längs vägen är plogbilsförare en kategori av människor man ska hålla sig väl med. Det har livets hårda skola lärt mig.

9. Markägaren

Kommentar: Hur är det nu? Får jag plocka kantareller på någon annans tomt, någon annans mark? Eller blommor? Det är ju så fina blommor här. Äsch, jag provar. Vad skulle möjligtvis kunna hända? Markägare med gevär hände.

8. Vildsvinen

Kommentar: Älgen kallas för skogens konung. Men det var innan vildsvinen tog över fullständigt och började trakassera stackars människor som aldrig, nåja, varit elaka mot djur. Varg, björn, lo eller järv känns som kattungar i jämförelse. Tänk dig själv. En galt på 150 pannor med betar som svärd som står och skrapar med höger bak i marken. Det är ledsamt att konstatera att älgarna förlorat makten över skogen.

7. Uniformerad personal

Kommentar: Ungefär 90 procent (källa finns inte) av befolkningen har en överdriven respekt för auktoriteter. Vill man slippa att personalen blir hunsad av kunder är det rätt billigt att klä ut medarbetarna på ett sätt som signalerar att de, typ, arbetar för någon myndighet. Då vågar inte folk ställa frågor och köper något istället. Av ren rädsla.

6. Bilisterna som kommer med färjan i Grisslehamn

Kommentar: Sedan korsningen i Grisslehamn (det finns väl bara en?) gav företräde till ålandsresenärerna får man stå i timmar och vänta. Man känner sig som en indian som vill passera en karavan av nybyggare. Man får vänta på sin tur, helt enkelt. Ibland är makten helt snedvriden, kan jag tycka. Födslorätten, att faktiskt få köra först, är alldeles för bortglömd.

5. Pantmaskinen

Kommentar: Hur ser det ut egentligen, inne i det där hålet? Det där som låter så mycket? Alla undrar detta. Men det finns inte en enda människa på jorden som vågat stoppa in handen där man annars stoppar pet-flaskorna. Man är hellre med i Fångarna på fortet.

4. Vägföreningens/Bostadsrättsföreningens/bryggföreningens medlem

Kommentar: Det är till dessa föreningar de mest maktgalna i vårt samhälle söker sig. Detta på grund av att de förmodligen inte får någon plats i större, mer geografiskt spridda, föreningar. Det här är också ett utmärkt forum för den som vill sprida galenskap. Alla, och då menar jag ALLA, föreningar har en sådan person i styrelsen. Tänk på det under nästa möte.

3. Hundägare

Kommentar: Ha ha ha! Du behöver inte vara rädd, Ludde är världens snällaste hund!

Jaha. Det säger du. Och hur i helvete skulle jag kunna veta att Ludde är det? Han har väl tänder?

2. Badvakterna på Hallsta utomhusbad

Kommentar: Ju mer de tittar, desto mer skumt agerar man. Det är en naturlag. Att glida bakom en kaklad kant och titta långsamt upp över kanten bara för att gömma sig direkt när man blir upptäckt. Kanske inte ett normalt beteende hos en 47-åring, men jag tycker nog ändå att det är badvakternas fel. De började faktiskt. De tittade först.

1. Snurrentrén på Flygfyren

Kommentar: Det är förstås inte ledningens mening, men det hot denna entré står för borde det skrivas 1 000 insändare om per år. Man vet nästan aldrig om man är på väg ut eller in i slussen. Någon går dessutom alltid för långsamt i själva "snurren" vilket medför kraftig oro för att bli av med hälsenorna i en dramatisk klämolycka. Redan 100 meter från "snurren" börjar man förbereda sig mentalt, men du är ändå fullständigt maktlös. Man vet aldrig, ALDRIG, vad som kan hända.