Centerprofilen firar 80 år: "Jag hade alltid tänkt att jag skulle bli bonde"

Bengt Ericsson är född och uppvuxen i Norr Nånö, strax utanför Norrtälje. Här drev hans föräldrar Eric och Wilma en gård. Här lade han också grunden till sitt stora intresse för hembygden.

– Jag hade alltid tänkt att jag skulle bli bonde. Jag skulle ju ta över gården, men farsan var så kry så det blev ju aldrig av. Han sa att jag skulle skaffa mig en utbildning, så jag gick Påhlmans handelsinstitut, berättar Bengt Ericsson.

Intresset för hembygden har alltid varit stort för honom. Och när det var något han ville uppmärksamma, tog han sin skrivmaskin och skrev insändare till NT.

Detta spred sig i bygden, och fler och fler ville att Bengt skulle skriva insändare i alla möjliga frågor.

– Jag hade ju en skrivmaskin, det var nog därför, skrattar Bengt. Jag fick skriva om ålderdomshem, flygfält eller inte i Norr Nånö, bygdegården och cykelbana genom byn.

Han har alltid haft förmågan att lyssna på människor.

– Jag har lyssnat på andra och när en bred allmänhet vill något har jag försökt att genomföra saker. Då blir samhället bättre, säger Bengt Ericsson.

Civilt blev det under tio år en militär karriär, men sedan tog han klivet in i bankvärlden. Under många år jobbade han i Stockholm, och det var också där han träffade sin hustru Christina.

Bengt Ericsson började jobba på Uplands Enskilda Bank och därefter på Roslagens Sparbank, därefter Stockholms sparbank och Sparbanken Sverige.

Men han lockades aldrig av att flytta till storstaden.

– Nej, jag vill ha närhet till mina svampmarker. Det var aldrig aktuellt, även om jag hade ett bra jobb och tjänade bra.

Så en dag 1991 ringde Kurt Lodenius, centerns starke man i Norrtälje på den tiden.

– Kurt Lodenius sa att han ville ha med mig i politiken. Men min pappa varnade mig och sa att då kommer jag få fler nya ovänner, säger Bengt.

Han var tveksam först, men han ville gärna veta hur det gick till bakom de stängda dörrarna.

– En sak var viktig för mig och det var få se hur det gick till till när beslut skulle tas. Ett exempel på ogenomtänkt beslut var varför Roslagsbanan bara skulle gå till Kårsta och inte en station längre till Rimbo, säger Bengt Ericsson.

Först blev han ledamot i Äldrenämnden i Norrtälje kommun från 1992 till 1994. 1994 blev han oppositionsråd fram till 1998. 1998 blev Bengt kommunalråd, tillsammans med Moderaternas Christer Candal. Han satt som kommunalråd fram till 2002.

Idag är Bengt nominerad som ordförande i kultur- och fritidsnämnden för ytterligare en mandatperiod.

Genom hembygden har Bengt kunnat engagera sig i många olika saker. Han har ett stort intresse för gamla traktorer, och han är ordförande för Veterantraktorklubben med 400 medlemmar sedan 34 år tillbaka.

Estuna bygdegård är han också engagerad i, liksom s/s Norrtelje och Radio Roslagen. Han tycker också om att släktforska. Det har till och med blivit en bok om hans släkt.

– Jag har alltid velat ta del av mina förfäders historia, säger Bengt.

Idag kan han se tillbaka på ett långt och innehållsrikt liv, och han är nöjd över hur det blev.

– Jag har träffat många människor genom åren. Min farmor sa att det är viktigast att behålla huvudet. Att ha hälsan, vara frisk, vara med sin familj och vänner är viktigt, säger Bengt Ericsson.

Födelsedagen kommer han att fira med Öppet hus på kommunhuset, och den som vill är välkommen.

NT ber att få gratulera på högtidsdagen!

FAKTA BENGT ERICSSON

Aktuell: Fyller 80 år den 4 december.

Familj: hustrun Christina, två söner (Urban och Daniel) och en dotter (Sara). Åtta barnbarn och en katt.

Bor: På fädernegården i Norr Nånö.

Kuriosa: Bengt var ordförande för "En Rökfri Generation" under åtta år på 80-talet.

Firar: Med Öppet Hus