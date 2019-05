Bland kroppar som tvinnats samman och sprucken lera - nya utställningar på konsthallen

En kvinna sitter nerböjd och omfamnar ett barn, som ligger utsträckt i hennes famn. Ena handen vilar på barnets ben.

Filippa Barkmans "Twine I" knyter an till det klassiska Pietàmotivet, där Maria sörjer sin döde son. Men hos henne finns också ett annat barn, som ligger hopkurat mellan dem.

Teckningen ingår i utställningen "Legacy", som invigs den 25 maj. Där visar konstnären Filippa Barkman både teckningar och skulpturer från olika perioder.

I det stora rummet finns kolteckningarna, där kroppar flätas samman och vilar tätt intill varandra, som om gränserna mellan dem lösts upp.

Titeln syftar på det arv vi alla bär med oss.

– Det kan vara olika saker, det handlar om den ryggsäck man bär med sig, på gott och ont.

Bilderna är skapade av krossat kolpulver, målade teckningar, som bär fram ett stillsamt allvar.

Små pauser i vardagen, säger Filippa Barkman.

– Små pauser där det finns en speciell kontakt eller stillhet, jag försöker fånga det med precision.

I en av bilderna ligger ett barn utsträckt ovanpå en kvinna, i en annan bild har barnet kurat ihop sig, tätt intill henne, så nära det bara går.

– De är solo, fast de är hoptvinnade i varande. Var börjar en kropp, var slutar en kropp, säger Filippa Barkman.

Teckningarna är stora i formatet och öppna för tolkningar.

– Jag vill att de ska titta ner på en, det ska finnas en monumental känsla.

I en annan del av utställningen finns bilder som känns hämtade från äldre tiders sagoböcker eller barntidningar, med pastellfärger och flickor med flätor.

Men det är ingen idyll Filippa Barkman försöker återskapa. Istället laddar hon bilderna med känslan av att vilja utmana rosiga bokmärken och strama normer.

– Hon försöker slita sig loss, hon vill inte finna sig i det, säger Filippa Barkman om en kvinna som är omgiven av rosor.

– De är så återhållsamma att de nästan spricker sönder, fortsätter hon.

Filippa Barkman arbetar också med skulptur. På konsthallen visar hon bland annat "Versus" där två kvinnor står med ryggarna mot varandra, hoplänkade av sina flätor.

En trappa upp håller en helt annan värld på att växa fram, i form av Sara Möllers "The Act of Clash".

Ett hemlighetsfullt landskap fyllt av föremål och former, som möts och bryts mot varandra.

– Jag jobbar med inre natur och yttre natur, kropp och natur som blir en sammansmältning, säger Sara Möller, som har en master i keramik.

I "The Act of Clash" klär hon in keramikobjekt i lera som får torka och spricka sönder.

– Jag låter sprickorna ske, jag arbetar mycket med saker som spricker upp, mötet mellan två känslor eller två material.

Med två dagar kvar till invigningen den 25 maj är Sara Möller i full färd med att placera ut föremål och skapa installationen. Det färdiga verket kommer att vila i ett grönskimrande ljus.

– Man ska få en känsla av att vara i en skogsglänta, i gryningsljus, säger hon.

I hennes landskap finns också ett berg och en fontän, där natur och hemmiljö möts. Längre in väntar ett skåp som ska fyllas med objekt och en gång som leder fram till ett skimrande bronsträd, där trädgrenar söker sig mot golvet.

"The Act of Clash" växer fram på konsthallen, med lera som torkar på golvet, organiska former och föremål som får hitta sin plats.

– Jag går mycket på känsla, känner efter vad som behövs, säger Sara Möller.

Filippa Barkman

Legacy

25 maj - 18 augusti

Sara Möller

The Act of Clash

25 maj - 18 augusti

Norrtälje konsthall