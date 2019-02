Antalet anmälningar gällande våldtäkt mot barn tredubblades i Norrtälje 2018: ”Vi har haft en väldig ökning”

Anmäl text- och faktafel

Enligt Brås preliminära statistik för 2018 polisanmäldes 30 våldtäkter mot flickor under 15 år i Norrtälje förra året. Genomsnittet för den senaste tioårsperioden är 11,5 per år.

– Vi har haft en väldig ökning av våldtäkter, säger kriminalkommissarie Marie Lundberg.

Hon är chef på polisens avdelning för brott i nära relation. Det är hon och hennes personal som håller förhören med brottsoffer som är under 15 år.

Marie Lundberg tror att ökningen delvis beror på samtyckeslagen som trädde i kraft den 1 juli 2018. Den innebär att personer över 15 år som tänker ha sex med varandra först måste försäkra sig om att den andre vill. Sedan lagen trädde i kraft har flera personer dömts för det nya brottet oaktsam våldtäkt, för att de inte försäkrat sig om att den andra personen ville ha sex.

Samtyckeslagen gäller bara personer över 15 år. Enligt lagen kan en 0–14-åring inte lämna sitt samtycke till sexuella handlingar. Om någon över 15 år har sex med ett barn under 15 år kan den äldre av dem dömas för våldtäkt mot barn eller sexuellt utnyttjande av barn. Det är den äldre personens ansvar att förvissa sig om att den yngre är tillräckligt gammal för att ha sex.

– Om du är under 15 år spelar det ingen roll om du vill själv. Det är ändå ett brott, säger Marie Lundberg.

Förra året polisanmäldes flera sådana fall i Norrtälje kommun. En 19-åring och en 20-åring dömdes för vardera två våldtäkter mot barn efter att ha haft samlag med flickor under 15 år. Bägge männen dömdes till två års fängelse för våldtäkt mot barn. Under hösten arbetade polisen uppsökande för att prata med ungdomar om vad lagen säger om sex med barn under 15 år.

Ett annat fall av våldtäkt mot barn gäller incest, där en 82-årig man förgripit sig på barn han är släkt med. Han dömdes för fem våldtäkter mot barn och sex grova sexuella övergrepp mot barn till tre års fängelse. Tingsrätten tog hänsyn till mannens ålder och hälsa vid beslutet om påföljd. Övergreppen hade pågått under flera år.

Enligt Marie Lundberg har även antalet fällande domar för sexualbrott ökat i Norrtälje.

– Vi har fått ett bra utfall på domarna förra året. Det är en bra grupp jag jobbar med, säger hon.

Under 2018 anmäldes även en överfallsvåldtäkt mot en tonårsflicka i november. Hon överfölls av en man som förgrep sig på henne på Norrtälje kyrkogård. Polisen har ännu ingen misstänkt för brottet.

2018 anmäldes 22 våldtäkter mot kvinnor över 18 år i Norrtälje. Det är en minskning med en jämfört med året innan, men över genomsnittet för de senaste tio åren. Fler våldtäkter mot flickor under 15 år än mot vuxna kvinnor anmäldes alltså i Norrtälje 2018. Normalt sett är det vanligare med vuxna våldtäktsoffer. Genomsnittet för tioårsperioden är 17,3 anmälningar per år mot vuxna kvinnor och 11,5 anmälningar där offret är en flicka under 15 år.

Trots att det är fler anmälningar om våldtäkt mot barn än mot vuxna har fler ärenden med vuxna våldtäktsoffer som lett till åtal i Norrtälje under 2018.

Flera män har dömts för våldtäkt eller grov våldtäkt i Norrtälje tingsrätt under 2018. I de flesta fallen kände offer och gärningsmän varandra sedan tidigare. Brotten ägde rum i offrets eller gärningsmannens bostad när gärningsmannen var berusad.

Statistiken visar en ökning av anmälda våldtäkter mot kvinnor och flickor i Sverige som helhet från 2017 till 2018.

För att kunna jämföra Norrtäljes siffror med rikets räknar man hur många anmälningar det blir per 100 000 invånare. Då blir det tydligt att Norrtälje sticker ut 2018, med 49 anmälda våldtäkter mot flickor under 15 år, mot rikssnittet 19.

Däremot ligger Norrtälje under rikssnittet för anmälda våldtäkter mot flickor 15-17 år, med 7 per 100 000 invånare mot rikssnittet 11. Även gällande anmälningar om våldtäkt mot kvinnor över 18 år ligger Norrtälje under rikssnittet med 37 jämfört med 39 per 100 000 invånare.

