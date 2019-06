700 observationer ska utveckla vården i Norrtälje: ”Patienten är en fantastisk resurs”

Anmäl text- och faktafel

För två år sedan gjorde de ett liknande projekt på Norrtälje sjukhus, i vår har det varit vårdcentralerna som har fått påhälsning av Clinical Innovation Fellowships. Anledningen till att de valde att återkomma till just Norrtälje och Tiohundra var, enligt industridesignern Annelie Hultman, att det är ett vårdbolag som är ”otroligt inriktat på innovation”.

– Vi upplever att både cheferna och personalen är väldigt accepterande och inbjudande inför möjligheterna att få till hållbara förändringar inom vården. Och det är mycket som behöver utvecklas inom vården, säger hon.

Programmet drivs genom RISE, Research institutes of Sweden, Kungliga tekniska högskolan (KTH) och Karolinska Institutet. Förutom Annelie Hultman bestod gruppen av en materialforskare, en läkare och en cancerforskare. Under sin tid på vårdcentralerna Norrtälje norra, Norrtälje södra och Bergshamra följde kvartetten med patienten in på olika vårdbesök, och intervjuade dem efteråt. De observerade även medarbetare – läkare, sjuksköterskor, undersköterskor och receptionister – för att identifiera olika utmaningar och framgångsfaktorer i arbetssätt. När de nu är klara har de listat runt 700 observationer där antingen de, medarbetarna eller patienterna ser ett behov av att utveckla ett nytt arbetssätt. Ett sådant exempel är bokningssystem.

– Patienten är en fantastisk resurs som inte alltid utnyttjas så mycket i sjukvården. Jag hade gärna sett att man involverar patienten mer, till exempel när det gäller att boka sina egna vårdmöten så att läkaren inte behöver göra det och i stället kan lägga mer tid på att träffa patienter, säger Annelie Hultman.

De allra flesta patienter uppgav att de var mycket nöjda med den vård de fick, enligt Annelie Hultman. Hon noterade dock också att en utmaning med framtida innovationer är att många patienter skyggar för teknologi.

– Det svåra är att överbrygga gapet mellan patienten och teknologin. Många patienter tycker att det är krångligt att själv behöver skriva in sitt namn och sina uppgifter via olika datorprogram. Det är en sådan fråga man får försöka hitta lösningar på, säger hon.

Nästa steg i teamets arbete blir att utvärdera behoven och skriva en rapport med några förslag på hur vårdcentralerna kan jobba vidare för att utvecklas.