23 000 hushåll utan ström i Norrtälje kommun: ”Kommer att pågå till klockan klockan 18 på torsdag”

Under dagen meddelade Vattenfall på sin hemsida att strömmen skulle komma tillbaka framåt 16-tiden, men den prognosen sprack under dagen. Många hade också svårt att ens komma in på Vattenfalls avbrottsinfo under dagen på grund av hård belastning.

Klockan 16.45 säger Mikael Petroivic Wågmark på vattenfalls pressjour att det kan bli en jobbig natt för många hushåll i kommunen.

– Just nu är 23 000 hushåll utan ström i Norrtälje kommun och det börjar bli mörkt och mer svårjobbat. Läget är värst längs kusten och i skärgården, säger Mikael Petroivic Wågmark.

Prognosen för när strömmen kan komma tillbaka har flyttats fram under dagen.

– Man får räkna med att det här kommer att pågå fram till klockan 18 i morgon, torsdag. En del kommer att få tillbaka strömmen innan, men det är tiden vi har satt i vår prognos, säger han.

På grund av hård blåst kommer Vattenfall inte att skicka ut några reparatörer i båt under kvällen och natten och man kommer av säkerhetsskäl inte heller att jobba i skogen så länge det är mörkt. Däremot försöker man jobba i öppna områden. Eljätten har också jobbat med att sektionera elen - det vill säga att koppla om strömmen och leda förbi vissa problemområden.

– De områden som är värst drabbade är också de som är mest svårjobbade. Vi måste tänka på våra montörers säkerhet, säger Mikael Petroivic Wågmark.

Norrtälje energi hade som mest 1 200 drabbade kunder under onsdagen, men på eftermiddagen hade det antalet halverats.